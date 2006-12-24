سلیمی نمین: با توجه به ترکیب و تخصص شورای سوم موفق خواهد بود / امیری: ارتقای منزلت شهروندی و ساختن تهران جزو اولویت های شورای شهر جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین در ادامه میزگرد سیاسی که در خبرگزاری مهر برگزار شد ترکیب شورای شهر را ترکیبی مناسب و عاری ازعناصرتند رو خواند و ابرازامیدواری کرد عملکرد ودیدگاه های مختلف سیاسی در شورای شهر تهران الگویی برای سایر نهاد های جمهوری اسلامی ایران شود.



وی با اشاره به اینکه گروه های منتخب درشورای شهر تهران پیشتر نظرات خود را در خصوص شهردار ارائه کرده اند، گفت : علی رغم ناهمگونی سیاسی در ترکیب شورا به نظر می سد هیچ مشکلی درخصوص انتخاب شهردار وجود ندارد.



این صاحب نظرسیاسی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا درتحلیل شورای شهربه مسائل سیاسی و حزبی استناد می کنید، اظهارداشت : شورای شهر تهران به عنوان پایتخت کشور قطعا سیاسی است و عناصر انتخاب شده همگی چهره های سیاسی هستند هر چند نباید سیاسی کار کنند.



وی افزود : اساسا معنای شورا جمع شدن نظرات مختلف است و وقتی شورا مطلوبیت دارد که بتواند از برایند گروه های مختلف بهترین نتیجه را بگیریم . سلیمی نمین گفت : فکر می کنم با توجه به ترکیب و تخصص اعضای شورای شهر ، شورای سوم موفق خواهد بود .



سلیمی نمین درپاسخ به این سئوال که با توجه به عدم موفقیت فهرست رایحه خوش خدمت، پیام این انتخابات به دولت کنونی چه بود، گفت : یکی از پیام هایی که این انتخابات به دولت کنونی می دهد این است که راهی را که جبهه مشارکت طی کرد، نرود.



این تحلیلگرسیاسی افزود : جبهه مشارکت درسال اول به قدرت رسیدن، خود محور شد و فکر کرد بدون آقای خاتمی نیز می تواند در دل مردم جای گیرد اما نتیجه انتخابات به آنان فهماند که چنین نیست .



وی در پاسخ به این سئوال که آیا نتیجه انتخابات اخیر "نه" گفتن به دولت بود؟ گفت : تعبیر " نه " گفتن به دولت یک سوء استفاده سیاسی از نتیجه انتخابات است اما آنچه مسلم است برخی شیوه های عملکرد دولت "نه" گرفت و امیدواریم دولت به نکات غلط کار خود پی ببرد و آن را اصلاح کند .



سلیمی نمین دراین راستا به رای مردم به آیت الله هاشمی رفسنجانی درمجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: این تصور که اگر مردم آقای هاشمی را به خاطر اطرافیانشان برای سمت اجرایی نپسندیدند ، برای مجلس خبرگان هم به ایشان رای نمی دهند، اشتباه بود و مردم این را به دولت فهماندند که نباید شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی نفی شود.



وی با بیان اینکه ملت در این انتخابات پیام دیگری را نیز به دولت داد و آن همان پیامی بود که ملت ها به گرو ه های خود بزرگ بین می دهند گفت : رایحه خوش خدمت مانند جبهه مشارکت حزب نیست بلکه یک اندیشه است که مبتلا به همان آفات مشارکت شده است و فکر می کند حالا که به قدرت رسیده است می تواند در همه زمینه ها از دیگران بی نیاز باشد .



سلیمی نمین اقدام این گروه را در خارج کردن شیبانی و چمران از فهرست انتخاباتی خود سبب سلب اعتماد رویگردانی مردم از فهرست آنان خواند .



وی گفت : با این حال معتقدم اگر همین امروز بار دیگر انتخاباتی میان آقایان هاشمی و احمدی نژاد برگزار شود مردم بار دیگر آقای احمدی نژاد را برمی گزینند.



به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن امیری عضو جامعه اسلامی مهندسین نیز در این میزگرد بر ضرورت توجه به گروه های مرجع درانتخابات تاکید کرد وگفت : درانتخابات شوراها اقبال مردم به ائتلاف ها و افراد شناخته شده بود وعلی رغم موفقیت زنان در برخی شهرهای بزرگ هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی این قشر از جامعه در اداره شهر فاصله زیادی وجود دارد .



وی نیز همچون سلیمی نمین تخریب شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی را توسط حامیان دولت نادرست خواند و تاکید کرد : آقای هاشمی را به عنوان عضوی ازهیات امنای انقلاب می دانیم که همواره روشی میانه ومتعادل داشته است .امیری خود را از حامیان احمدی نژاد خواند و گفت: فهرست حامیان دولت به دلیل ناشناخته بودن افراد رای نیاورد هر چند وقتی آقایان چمران و شیبانی از فهرست آنان حذف شدند طبیعی است که مردم بد بین می شوند .وی گفت : مردم به رایحه خوش خدمت "نه" نگفتند بلکه آن را میوه نارسی دانستند که باید برای رسیدن آن صبر کرد.



سلیمی نمین در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بعضی از هواداران دولت می گفتند اگر دولت قوی تر در انتخابات حاضر می شد، پیروز می شد در حالی که این تحلیل غلطی است و اگر دولت قوی تر وارد می شد، شدیدتر هم شکست می خورد.

این کارشناس امور سیاسی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد عدم ورود دولت به مباحث انتخاباتی، گفت: اگر دولت به رهنمودهای رهبری عنایت می کرد، امروز این بحث ها که عده ای می گویند نتیجه انتخابات "نه" به دولت احمدی نژاد است، مطرح نمی شد.

در ادامه این میزگرد تحلیلی، این سئوال مطرح شد که چالش های پیش روی شورای شهر سوم، چیست، امیری در پاسخ به این سئوال گفت: ارتقای منزلت شهروندی و ساختن تهران به گونه ای که در شان ام القرای جهان اسلام باشد، جزو اولویت های شورای شهر جدید است.

امیری ابراز امیدواری کرد که شورای شهر سوم، طرح جامع شهر تهران را اجرایی کنند و بوروکراسی در شهرداری را ریشه کنند.

سلیمی نمین در مورد مهمترین اولویت های کاری شورا جدید گفت: باید بدعتی که در زمان خاتمی گذاشته شد و به محض انتخاب شدن احمدی نژاد به شهرداری از حضور وی در جلسه هیات دولت، جلوگیری کردند، تکرار نشود و شهردار پایتخت بتواند در جلسات دولت شرکت کند تا کارها به سهولت انجام شود.

وی با ذکر این مسئله که "شهرداری همیشه وسوسه انگیز بوده است"، حضور کرباسچی در سمت شهرداری تهران و سپس حضور وی در کابینه هاشمی را تلاشی برای رئیس جمهور شدن وی توصیف کرد و افزود: رسانه ها باید از ایجاد چنین شائبه هایی در زمان حاضر خودداری کنند و جلوی این جو بایستند.

سلیمی نمین به شورای شهر جدید توصیه کرد که میدانداری را به عناصر تندرو و افراطی جریان خویش نسپارند. وی ازعملکرد شورای دوم تجلیل کرد و گفت: شورای دوم شیوه خشن شورای اول را نسبت به منتقدان نداشت.

امیری نیزدرپایان این نشست خبری اظهار داشت: باید مطبوعات و رسانه ها به شورای شهر کمک کنند تا بتواند وظایف نظارتی خود را انجام دهد.