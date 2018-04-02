به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۶ برای علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان با بدهی چند صد میلیونی، احتمال استعفا و کناره گیری و در آستانه تعلیق بین المللی قرار گرفتن هندبال ایران آغاز و در نهایت با برگزاری لیگی پر دردسر و ناکامی در صعود به رقابتهای قهرمانی جهان برای تیم بزرگسالان به پایان رسید. رحیمی که سابقه ۱۷ ساله در ریاست فدراسیون هندبال دارد پس از چند سال دوری از این مجموعه اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با رای اعضای مجمع دوباره در راس این فدراسیون قرار گرفت.

گفتگوی خبرگزاری مهر را با علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال می خوانید.

* آقای رحیمی با تبریک سال نو، سال ۱۳۹۶ را برای فدراسیون هندبال چطور دیدید و آیا عملکرد مجموعه تان رضایت بخش بود؟

- علیرضا رحیمی: سال ۹۶ برای ما همراه با مشکلات مالی زیاد بود اما با این حال توانستیم ۹۵ درصد تقویم مصوب مان را اجرا کنیم. در بخش برون مرزی بانوان تیم بانوان در مسابقات غرب آسیا نتیجه بسیار خوب گرفت و ما باور نمی کردیم که این تیم بتواند چنین نتیجه ای بگیرد. البته من مسابقات غرب آسیا را ندیده بودم اما به نظر می آمد تیم ها در غرب آسیا ضعیف نباشند اما در نهایت نماینده ایران نتیجه بسیار خوبی گرفت. در بخش ساحلی تیم ایران بر روی سکوی آسیا ایستاد و مجوز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را گرفت که بسیار با ارزش بود و خوب بودند اما در بزرگسالان به هیچ وجه عملکرد تیم راضی کننده نبود که قبلا مفصلا در این خصوص صحبت کرده ام.

* سال گذشته برای شما سال بدهی بود و حتی تا مرز کناره گیری هم پیش رفتید با این حال از اینکه از برگشت خود به این رشته راضی هستید؟

- بدهی ها که مشخص بود. این بدهی ها از سال ۹۰ بود اما نگذاشتم تاثیری روی تقویم فدراسیون، اردوهای تیم ملی مردان و زنان و رقابتها برون مرزی بگذارد. در مجموع بحث رضایت را باید از هیات ها و اعضای مجمع پرسید مطمئنا هر کسی می گوید از عملکرد خودم راضی هستم. اما مهمترین برنامه ام رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی بود که نشد در ان نتیجه بگیریم. معتقدم این مسئله ناشی از برنامه ریزی خودم هستم که راضی نیستم و مقصر هم خودم هستم.

* به نظرتان در این مسئله انتخاب «ماچک» اشتباه بود یا اینکه بنا بر اذعان برخی از اهالی هندبال بازیکنان نتوانستند به آن هماهنگی لازم برسند و اردوها برای هماهنگی تیم کم بود؟

- هرچه بگویم می گویند رحیمی انجام داده است چرا که رحیمی در راس بوده و خودم هم همه چیز را پذیرفته ام. تیم هندبال به جام جهانی نرفت و خودم مقصر هستم. در بحث بازیکنان باید بگویم که از رقابتهایی که دیدم عربستان و کره تیمی نبودند که تیم ما به آنها ببازد. تیم ایران با داشتن این بازیکنان لژیونر بدون مربی و حتی اردوی خاصی می توانست نتیجه بگیرد. این حرفها برای زمانی است که ما با تیمی مانند آلمان بازی داشته باشیم نه این تیم ها که بدون اردو و تدارکات هم می توانستیم ببریم.

* لیگ هندبال ایران در بخش بانوان و مردان برگزار شد اما در شرایطی به پایان رسید که در هفته های آخر شاهد درگیری و حاشیه در بازیها بودیم به نظرتان ایراد کار از کجا بود ؟

- ایراداتی به لیگ وارد بود. دو بازی لغو شد که معتقدم نماینده فدراسیون نباید می گذاشت این دو بازی تعطیل شود و باید از مشکلات بوجود آمده پیشگیری می شد. تعطیل کردن بازی راحت ترین کار است اما باید کاری کنیم که بازی تعطیل نشود. متاسفانه هر کسی می بازد می گوید داوری مشکل داشته است.

* بعد از سالها به هندبال برگشتید به نظر شما ایرادات وارده به هندبال ایران در کجاست، به نظر می رسد در بحث بازیکن سازی، تربیت مربیان به روز و داوری مشکل داریم؟

- مربیان ما به روز نیستند. ما باید در بخش پایه ها و اصول بازیکن سازی که پایه و اساس شکل گیری بازیکن است کار کنیم و مربیان ما در این بخش به روز شوند. در این بخش مشکل داریم. ما باید دانش مربیان را بالا ببریم. مربی خوب خارجی بیاوریم تا در کنار مربیان ایرانی سطح مربیان ما بالا برود. این مسئله نیز فقط با برگزاری کلاسهای آموزشی بین المللی می تواند بهبود یابد. در کنار آن از حضور مربی خارجی در بخش های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بانوان و مردان استفاده کنیم البته می توانیم دربخش بزرگسالان مربی خوبی بیاوریم که در بخش های دیگر از وی مشاوره بگیریم.

* در سال گذشته با حضور شما مجددا پست نایب رئیسی هندبال آسیا به ایران رسید چه برنامه ای برای کسب کرسی های بین المللی دیگر دارید؟

- مهمتیرن پستی که داشتیم رئیس کمیته داوران آسیا بود که در دست داوود توکلی بود اما از دست رفت. این پست یک طرف و ده پست و کرسی دیگر طرف دیگر است. این کرسی تاثیر گذارترین کرسی آسیاست و اگر داشتیم خوب بود. قطعا داشتن این کرسی می توانست در مسابقات قهرمانی آسیای سال ۹۶ به ما کمک به سزایی کند. نه اینکه نتیجه بگیریم و به نفع ما سوت بزنند اما می توانست در جاهایی تاثیر گذار باشد چرا که چندین جا برای ما سوت اشتباه زدند اما قرارمان بر این بود تا به داوری اعتراضی نکنیم. این پست مهم و تاثیر گذاری بود که متاسفانه حتی نتوانستیم عضو کمیته داوران هم بشویم. به نظرم کرسی ریاست کمیته داوران از نایب رئیسی من مهمتر بود. باید تلاش کنیم تا این کرسی را بدست بیاوریم و این مسئله نیازمند زمان است. در هندبال بحث داوری بسیار مهم است، شاید در رشته های دیگر این طور نباشد و همان نایب رئیسی پست مهمی باشد اما در هندبال با وجود اینکه پست نایب رئیسی بعد از شیخ احمد است اما کمیته داوران در رقابتها تاثیر گذارتر است. متاسفانه در هندبال بحث داوری همیشه یک موضوع مهم است. در والیبال و فوتبال و بسیاری از رشته ها ویدئو چک آمده است اما در هندبال هنوز این مسئله حل نشده است. هندبال رشته تند و تیزی است و مانده اند چطور می توانند این مسئله را حل کنند. یک داور با وجود سه تا چهار اشتباه نمره قبولی می گیرد اما در بازیهای نزدیک که تیم ها امتیازات مساوی دارند یا یک امتیاز یک امتیاز پیش می روند و یک سوت اشتباه یک امتیاز برای پیروزی یا باخت است.

* قول داده اید که در سال جدید مربی خارجی مردان و زنان را استخدام کنین این قول چه زمانی محقق می شود؟

- در بخش مربی مردان با یک مربی اسپانیایی به توافق رسیدیم اما ظاهرا بنا بر مسائل خانوادگی و نظر همسرش از حضور در ایران انصراف داد دلیل اش را هم نمی دانیم اما ما همه جوره به این مربی کنار آمدیم اما نشد. تلاش می شود تا آخر فروردین ماه این مسئله حل شود و تکلیف حضور مربی تیم مردان حل شود. در بخش بانوان نیز ما نیازمند حضور یک مربی خارجی هستیم بانوان ما شرایط خوبی دارند و با توجه به فاصله ای که مربیان ما با مربیان خارجی دارند باید با سرمایه گذاری در این بخش این فاصله را کم کرده و به سمت نتیجه گرفتن برویم.

* مهمترین هدف و برنامه شما در سال جدید چیست؟

- بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا. ما سه چهار مسابقه قهرمانی آسیا در بخش های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش مردان و زنان داریم در کنار آن بازیهای آسیایی را پیش رو داریم که برای ما بسیار مهم است. ما برای نتیجه گرفتن می رویم اما گفته ام قول مدال نمی دهم.

* و مهمترین دغدغه آقای رحیمی در سال جدید چیست و آیا باز هم فدراسیون بدهکار است؟

- مهمترین دغدغه ام حل مسائل مالی است. بدهکار هستیم اما نپرسید که مبلغ آن را نمی گویم چرا که این بدهی ها از سال۹۰ بوده است. بخشی را حل کرده ایم که مهمترین آن تسویه حساب بدهی های بین المللی است و دیگر از این بابت نگرانی نداریم اما باز هم مسائل مالی پیش روی ماست.