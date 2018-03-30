امدادرسانی به ۱۰۵۵ حادثه دیده در مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۳۴۹ عملیات در طرح امدادو نجات نوروزی خبردادو افزود :از تعداد ۱۳۴ تصادفات جاده ای ومجموع دو هزارو ۸۱حادثه دیده تعداد هزارو ۵۵ نفر مصدوم سرپایی و ۱۷۷نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از شرکت دو هزارو ۳۵۵داوطلب شرکت کننده در طرح فرشتگان رحمت خبردادو تصریح کرد:در این طرح پنج هزار و۹۲۲سبد اقلام بین ۱۸هزارو ۵۴۳ بهره‌ور توزیع شد که ارزش ریالی آن به بیش از شش میلیارد و ۱۰۷میلیون ریال رسیده است.

اکبری به تعداد ۴۳۴ هزارو ۴۸۴ نفر مراجعه کننده به طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اشاره کردو گفت: هزارو ۲۱۰نفر به ایستگاه های سلامت ،هزارو ۲۹۵ نفر به فضای دوستدار کودک و هفت هزارو ۴۳۷ نفر به خیمه نماز در این طرح مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران خاطرنشان کرد: از تعداد هزارو ۶۷۸ نفر عضو مشارکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تعداد ۵ هزارو هشت نفر از خدمات طرح سحاب استفاده کردند و تعداد ۳۶۸ هزارو ۶۷۶ بسته فرهنگی و آموزشی نیز در این طرح توزیع شد.