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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد:

امدادرسانی به ۱۰۵۵ حادثه دیده در مازندران

امدادرسانی به ۱۰۵۵ حادثه دیده در مازندران

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از امدادرسانی به هزار و ۵۵ نفر حادثه دیده توسط تیم امدادی جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی امداد و نجات خبر داد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۳۴۹ عملیات در طرح  امدادو نجات نوروزی خبردادو افزود :از تعداد ۱۳۴ تصادفات جاده ای ومجموع  دو هزارو ۸۱حادثه دیده تعداد  هزارو ۵۵ نفر مصدوم سرپایی و ۱۷۷نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از شرکت دو هزارو ۳۵۵داوطلب شرکت کننده در طرح فرشتگان رحمت خبردادو تصریح کرد:در این طرح پنج  هزار و۹۲۲سبد اقلام بین ۱۸هزارو ۵۴۳ بهره‌ور توزیع شد که ارزش ریالی آن به  بیش از شش میلیارد و ۱۰۷میلیون ریال رسیده است.

اکبری به تعداد ۴۳۴ هزارو ۴۸۴ نفر مراجعه کننده به طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اشاره کردو گفت:  هزارو ۲۱۰نفر به ایستگاه های سلامت ،هزارو ۲۹۵ نفر به فضای دوستدار کودک و هفت هزارو ۴۳۷ نفر به خیمه نماز در این طرح مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران  خاطرنشان کرد: از تعداد هزارو ۶۷۸ نفر عضو مشارکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تعداد ۵ هزارو هشت نفر  از خدمات طرح سحاب استفاده کردند و تعداد ۳۶۸ هزارو ۶۷۶ بسته فرهنگی و آموزشی نیز در این طرح توزیع شد.

کد مطلب 4260502

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