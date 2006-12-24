امیدوارم سال نو میلادی سال تفاهم، همدلی و تلاش برای صلح مبتنی بر عدالت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس موسسه گفتگوی فرهنگها و تمدنها در پیام تبریک خود به مناسبت میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح و آغاز سال جدید میلادی، آورده است : میلاد پیامبر نور و مهربانی و حکمت و عدالت، حضرت عیسی مسیح را به همه انسانهای والانگر و آزادی خواه وحقیقت طلب به ویژه هموطنان مسیحی خود از صمیم قلب شادباش می گویم و از خداوند می خواهم که در فضای خشونت، جنگ، ترور و سوء تفاهم که سینه های همه انسانها را تنگ و نگرانی آنان را از سرنوشت و آینده افزون ساخته است، سال نو میلادی سال تفاهم، همدلی و تلاش برای صلح مبتنی بر عدالت باشد.

خاتمی در ادامه پیام خود آورده است : حضرت عیسی مسیح پیامبر ما است، همانگونه که حضرت محمد مصطفی، و به تعبیر قرآن کریم مؤمن کسی است که نه تنها به خدای یگانه و کتابها و فرشتگان او بلکه به همه پیامبران ایمان دارد و میان آن بزرگواران تفاوت و فرقی قائل نیست.

به گفته وی جهان امروز با دوری از جوهر کلام الهی که وجه مشترک همه ادیان بزرگ ابراهیمی است از یک سو و تنگ نظری و غیریت سازی های مصنوعی و خشن از سوی دیگر با وضعیت نگران کننده ای روبرو است که در آن انسان و همه دستاوردهای مدنی و معنوی و مادی او در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و همین نگرانی مشترک می تواند مایه تلاش برای یافتن راه حل مشترک مسائل و برون رفت از این وضعیت بحرانی باشد و در این میان نقشی که پیروان واقعی ادیان بزرگ می توانند داشته باشند نقشی ممتاز و بی بدیل است، کاری که در محور برنامه ها و فعالیت های مرکز جهانی گفت و گوی تمدن ها است و نمایندگان همه تمدنها و ادیان با تفاهم و سعه صدر در آن حضور همدلانه دارند.

سید محمد خاتمی دراین پیام ، با تبریک خود به مناسبت میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح آورده است : حضرت مسیح کلمه خدا و روح او و جان جهانی است که زیبایی، محبت و عدالت در آن موج می زند.