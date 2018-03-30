چرخ تولید ملی با حمایت از کالای ایرانی به حرکت در خواهد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نجمی پور ظهر جمعه در جمع نمازگزاران با بیان اینکه نامگذاری سالهای اخیر از یک قاعده جامعیت نگری پیروی میکند، اظهار کرد: وقتی گفته میشود حمایت از کالای ایرانی، در واقع منظور حمایت از کار ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی، حمایت از سرمایه ایرانی، حمایت از کارخانه، تولید ملی، خانواده ایرانی، اقتصاد ایرانی و در واقع تقویت وجهه ملی است.
وی افزود: این حمایت موجبات عزت نظام اسلامی را فراهم میآورد و با یک همگرایی ملی کشور را از چالشهای بیشتر نجات میدهد.
امام جمعه سرایان با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی فراتر از ترجیح خرید محصولات تولیدی داخلی است، گفت: در حقیقت رهبر معظم انقلاب با انتخاب این نام قصد داشتند تعصب به ساخت کشور و اشاعه و ترویج این تفکر و تلاش برای ایجاد فضا و وجهه مثبت برای ساخت و استحکام درونی را دنبال کنند.
نجمی پور تاکید کرد: وظیفه دولت این است که ضمن مقابله با قاچاق کالا و واردات بیرویه کالاهای خارجی از تولید ملی حمایت و حتی زمینه صادرات آن را فراهم کند.
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان نیز باید باید با افزایش کیفیت و رقابت پذیری محصولات، مصرف کنندگان را بهعنوان بزرگترین تبلیغ خود تبدیل کنند.
خطیب جمعه سرایان تصریح کرد: حمایت از کالای ایرانی در آمد کشور را افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد کرد.
نجمی پور در ادامه با تسلیت سالروز وفات حضرت زینب (س) گفت: از مهمترین ویژگیهای شخصیت آن حضرت، عبودیت و خدامحوری در تمام عرصههای دین و در کردار و گفتار است.
خطیب جمعه سرایان با بیان اینکه ولایتمداری حضرت زینب(س) از ویژگی های شاخص ایشان به شمار میرود افزود: این شاخصه مهم یکی از امور لازم در زمانه حاضر برای زنان جامعه ما است که با پیروی از دستورات ولی و نایب حضرت ولی عصر(ع) و هدایتهای ایشان از گمراهی و ضلالت شیاطین دوران جدید رهایی یابند.
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