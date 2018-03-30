به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های امروز نمازجمعه آبدان اظهار داشت: در این چهار دهه حکومت اسلامی توانسته در شعارهای اصلی خود ثابت قدم باشد.

وی اضافه کرد: استقلال ملت با خون شهدا برپا مانده است. دل سپردن به غرب باعث نابودی استقلال کشور است و باید تلاش کنیم که شعارهای اصلی نظام از مسیر خود منحرف نشود.

امام جمعه موقت آبدان با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد: واردات بی رویه و بدون برنامه باعث از بین رفتن سرمایه های ملی می‌شود. اعتماد به زرسالاران باعث می شود که آنها در چشم ما میخ بکوبند.

وی حضور در اعتکاف را یک فرصت بسیار خوبی عنوان کرد و ادامه داد: چند سال است که اعتکاف ماه رجب در شهر ما بر پا می شود و انشاءالله با همت بیشتر این برنامه ادامه یابد.

پهلوزاده با گرامی‌داشت روز جمهوری اسلامی، بیان کرد: امام خمینی درباره ۱۲ فرورودین فرمودند که ملت ایران این روز را عید اسلامی و ملی تلقی می‌کند، حکومتی که امام زمان برپا می‌فرماید.

وی گفت: به فرموده قرآن، خداوند پیروزی مستضعفین را اراده کرده و اراده خدا شدنی است پس مومنین نباید بترسند. اراده خدا بر ظالمان غلبه خواهد کرد. ملت ایران سال ها با مبارزه با مستکبرین به پیروزی رسید و در ۱۲ فروردین حکومت اسلامی را برگزیدند.

امام جمعه موقت آبدان با گرامیداشت سالروز میلاد امام علی ( ع)، افزود: ایشان در اجرای حکومت الهی با مشکلاتی روبرو بود. عده‌ای تابع ولایت نبودند و امروز هم همین گونه است.

وی با بیان اینکه امام علی ( ع) با پیامبر همراهی شجاعانه‌ای داشتند، خاطرنشان کرد: وقتی عقیل از امام درخواست کمک کرد امام فرمود شما نمی توانید مانند من زندگی کنید. مسئول حکومت اسلامی باید جواب گو باشد که اپوزیسیون شود.

پهلوزاده گفت: علم به اوامر و نواهی خداوند مانند تابلو راهنمایی است که از انحراف انسان جلوگیری می کنند. پیامبر می فرمایید: عالمی که برای فریب مردم کسب علم کند، بویی از بهشت به او نمی رسد.

امام جمعه موقت آبدان اظهار داشت: در طول تاریخ هم عالمانی بوده‌اند که به دنبال انحراف مسیر الهی بودند مانند سامری‌ها و بلعم باعوراها در دین انحراف ایجاد کردند.

وی افزود: به فرموده پیامبر (ص)، برترین اعمال امت من انتظار فرج است. منتظری که دست روی دست بگذارد ثواب نمی برد بلکه در فساد جامعه شریک است. رفتار ما باید رنگ انتظار داشته باشد. کارهای فرهنگی و سیاسی باید باعث سوق دادن جامعه به سمت امام زمان باشد.