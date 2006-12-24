امارات 30 میلیون دلار به فلسطینی ها کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، "شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان" رئیس امارات دستور داد تا مبلغ 30 میلیون دلار برای کمک به فلسطینی ها در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین قرار داده شود.

برپایه این گزارش، تخصیص این مبلغ به تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای حمایت امارات از فلسطینی ها و مشارکت در کاستن از درد و رنج و مشکلات اقتصادی آنها صورت گرفته است.

کشورهای غربی بویژه آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز اسرائیل از زمان برگزاری انتخابات دموکراتیک اخیر مجلس قانونگذاری فلسطین و پیروزی جنبش حماس و تشکیل دولت منتخب فلسطین به وسیله این جنبش، دولت فلسطین را محاصره مالی و سیاسی کرده اند.

این کشورها اعلام کرده اند که حماس برای برداشته شدن محاصره باید اسرائیل و توافقنامه های امضا شده بین تشکیلات خودگردان و اسرائیل را به رسمیت بشناسد، اما حماس بارها اعلام کرده است که هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.