اسلام مخالفتی با نشاط ندارد/حضور پررنگ جوانان در آیین اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با دعوت خود و دیگران به رعایت تقوای الهی گفت: روزهای آغاز سال جدید و ایام ارزشمند ماه رجب را تبریک عرض می کنم.

وی عبادت را راهی برای نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی دانست و افزود: اعتکاف یکی از عبادت هایی است که آدمی را به فکر فرو می برد که چندین مساله در این خصوص بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه کرمان گفت: اعتکاف تمرین و ریاضتی است که فرد با اختیار و انتخاب خویش به سراغش می رود تا چند روزی در مناسبت ترین مکان و موقعیت به خویشتن فکر کند.

وی از اعتکاف به عنوان ریاضت و تمرینی بزرگ در زندگی نام برد که با تکرار آن آدمی از مسیرهای ناثواب به مسیرهای ثواب هدایت می شود و افزود: برای افرادی هم که در مسیر قرار دارند می تواند باعث ارتقاء بزرگی شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: باید توجه داشت عبادات علاوه بر ظاهر و پوسته دارای مغز و واقعیت هستند بنابراین در مباحث فقهی و اخلاقی همواره دو بحث شرایط قبول در هر عبادت و شرایط صحت مطرح است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی عنوان کرد: مهم ترین مساله در بحث اعتکاف، کناره گیری و گوشه نشینی در بیت الله این است که آدمی به خودش برسد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عبادات بعد از پیروزی انقلاب بسیار پررنگ شد، افزود: یکی از این عبادت ها که نسل جوان در آن بسیار اثرگذار هستند اعتکاف است که در حال حاضر بسیار پررنگ برگزار می شود.

امام جمعه کرمان با تبریک ولادت حضرت علی (ع) گفت: فضیلت های حضرت علی (ع) آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست همچنین در بحث شجاعت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) فرمودند «به خدا قسم علی خود لشکری است که در راه خدا مبارزه می کند».

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: در تمامی جنگ های صدر اسلام به غیر از یک مورد که به دستور پیامبر (ص) بود؛ حضرت علی (ع) حضور دارد و سرنوشت جنگ ها را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه در عبادت و عدالت امام علی (ع) بی نظیر است، بیان کرد: روز ولادت این امام بزرگوار روز تجلیل و تکریم مقام پدر است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی به گرامیداشت روز جمهوری اسلامی گفت: زمانیکه انقلاب به پیروزی رسید شاید بسیاری تصور می کردند بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت چرا که مردم برای اسلام انقلاب کردند؛ اما امام خمینی (ره) با درایت و هوشیاری کامل دستور دادند نوع حکومت را به رای بگذارند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن جمهوریت و اسلامیت است؛ جمهوریت منعکس کننده آراء مردم است به این مفهوم که مردم باید در انتخابات های مختلف اظهار نظر کرده و نظر مردم هر چه باشد تامین شود.

امام جمعه کرمان در خصوص رکن اسلامیت گفت: مردم رای خود را در چارچوب اسلامیت به صندوق می ریزند. بعضی ها در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی دچار اشتباهات و انحرافاتی شده اند و سعی کردند آراء مردم را در مقابل اسلام دهند و این در حالیست که آراء مردم تحت سایه اسلام عزیز هستند.

وی ادامه داد: ۹۸.۲ درصد مردم به جمهوری اسلامی با دو قید جمهوریت و اسلامیت رای دادند تا احکام اسلامی در این کشور ساری و جاری باشد.

حجت السلام علیدادی سلیمانی با گرامیداشت روز حفاظت از طبیعت گفت: اسلام با خرافات مخالف است اما با نشاط و شادابی که باعث رفع خستگی آدمی است مخالفتی ندارد.

امام جمعه کرمان گفت: براساس تقویم ایرانی ها در یک روز سعی می کنند از شهر خارج شده و در دامن طبیعت به سر ببرند و امیدواریم در این روز حافظ طبیعت باشیم.