علی(ع) محور حق است/ از فرصت اعتکاف برای نزدیکی به خدا استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن سفارش همگان به تقوا، به شنبه ۱۳ رجب سالروز ولادت امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) کسی است که محل تولدش بهترین نقطه دنیا یعنی کعبه بود، در ۱۳ رجب و در بهترین زمان متولد شد، بهترین مربی دنیا یعنی پیامبر گرامی اسلام را داشت، بهترین همسر و فرزندان را داشت و در بهترین مکان یعنی مسجد شهید شد.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) محور حق و حقیقت است و چنین کسی اسوه و الگو است، تصریح کرد: اخلاق و روش زندگی ایشان الگو است.

امام جمعه موقت خرم آباد افزود: شیوه زندگی امام علی(ع) برای مسئولان نیز الگو است؛ در ساده زیستی، قناعت و دوری از دنیا زدگی الگو است و مدیران ما نیز باید به گونه ای زندگی کنند که تحمل زندگی برای فقرا با دیدن ساده زیستی آن ها آسان شود.

حجت الاسلام شمسی فر با تاکید بر اینکه امام علی(ع) در برخورد با فساد قاطع و جدی و در کمک به زیردستان پرتلاش و خستگی ناپذیر بود، افزود: این امام بزرگوار در مراقبت از بیت المال حساس و در تلاش برای آبادی و عمران جامعه سخت کوش و خستگی ناپذیر بود.

وی با اشاره به اینکه حکومت عدالت محور علی(ع) برای جامعه اسلامی الگو است، تصریح کرد: اگر از امام علی(ع) الگو گرفته شد آن وقت جامعه به یک جامعه اسلامی به تمام معنا تبدیل خواهد شد و آمادگی برای پذیرش احکام الهی بیشتر شده و رشد و بالندگی جامعه محیا می شود.

خطیب موقت جمعه خرم آباد به ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: ۱۲ فروردین روزی است که مردم با حضور گسترده و بی نظیر خود به جمهوری اسلامی رای دادند و حکومت شاهنشاهی را برانداخته و دموکراسی واقعی را به جهان نشان دادند.

حجت الاسلام شمسی فر به دوشنبه سالروز وفات حضرت زینب (س) نیز اشاره کرد و یادآور شد: این بانوی گرامی اسوه صبر و بردباری، حیا و پاکدامنی برای بانوان جامعه است.

وی با اشاره به ایام اعتکاف تصریح کرد: این ایام بهترین زمان برای خلوت با خدا است، ایامی مناسب برای زدودن ظلمت ها از روح و جان است.

امام جمعه موقت خرم آباد خاطرنشان کرد: جوانان از فرصتی که محیا شده بیشترین استفاده را کنند و با حضور در اعتکاف ارتباط خود را با خدا قوی کنند.