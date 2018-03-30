حمایت از تولید کنندگان داخلی اقتصاد کشور را سامان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی ظهر آدینه در نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد امام(ره) این شهر بابیان اینکه تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین راهی برای مردم و دولت محسوب می‌شود، ابراز داشت: دشمن سالها می کوشد تا از طریق توطئه‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابد که حمایت از کالای ایرانی خنثی شدن دسیسه های دشمن را در بردارد.

وی ضمن بیان اینکه با حمایت از کالای ایرانی ضمن رونق اقتصادی می‌توانیم اشتغال را نیز افزایش دهیم، افزود: واحدهای تولیدی زمانی که مورد حمایت قرار گیرند به تولید بیشتر دلگرم می‌شوند و برای این امر باید در وهله نخست همه آحاد جامعه توجه به فرمایش های ولایت فقیه را در اولویت امور خود قرار دهند.

امام جمعه سمنان همچنین بابیان اینکه ۱۲ فروردین عزت و سربلندی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، ابراز داشت: در سراسر دنیا انقلابی را سراغ نداریم که بلافاصله بعد از پیروزی همه‌پرسی برگزار کنند و اکثریت مردم نیز موافق نظام جمهوری باشند و این نشان می دهد نظام‌های طاغوتی هیچ گاه مورد تایید مردم ایران نبوده است.

آیت الله شاهچراغی بابیان اینکه توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیروزی کشور را به دنبال دارد، تصریح کرد: باید با اتحاد و یکدلی بار دیگر به سیاست های غربی و آمریکایی اثبات کنیم که دوران سلطه آن‌ها برجهان به پایان رسیده و تعریف دهکده جهانی به معنای برابری حقوق همه کشورها است.

وی افزود: استکبار جهانی از بدو پیدایش انقلاب که اهداف خود را در خطر می‌دید کوشید تا با هزاران توطئه بار دیگر بر کشورهای مسلمان سلطه یابد اما هر بار از این نقشه‌ها ناکام بیرون آمد و این مهم را مدیون داشتن ولایت فقیه هستیم که با سخنان خود خط و مشی سیاست های کلی نظام را تبیین کردند.

خطیب جمعه سمنان به ۱۳ فروردین روز طبیعت نیز اشاره کرد و ابراز داشت: از بین بردن درختان همانند شکستن بال ملائک ذکرشده است لذا از مردم تقاضا داریم در این روز ضمن استفاده از طبیعت در حفظ و نگهداری از عرصه‌های طبیعی نیز کوشا باشند.