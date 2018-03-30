مسئولین کشور خط مقدم استفاده از کالاهای ایرانی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدوی در خطبه های نماز جمعه این هفته اندیشه طی سخنانی ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: لازم است که همه ما تقوا پیشه کنیم و گاهی پیش می آید که انسان دچار بی تقوایی می شود و اگر در همان لحظه به یاد تقوا بیافتیم در کلام و اخلاق دچار اشتباه شدیم نباید ادامه دار باشد.

مهدوی با اشاره به آغاز ایام البیض گفت: این ایام در تمام ماه های سال از ۱۳ هر ماه تا پانزدهم ایام البیض است و ما در آن به فارسی شب های مهتابی می گوییم و ماه به شکل بدر کامل است و فرصت بسیار خوبی است که از ایام معنوی بهره کافی را ببریم و خوشا به حال کسانی که از این لحظات استفاده می کنند و از آن بهره مند می شوند.

خطیب جمعه اندیشه در ادامه با اشاره به اینکه برای این شب ها برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام شده است گفت: معتکفین از ارزش بسیاری برخوردارند و از تمام کسانی که این برنامه ریزی ها را انجام داده اند قدردانی می کنیم و توصیه ما برای اعتکاف امسال این است که چون این روز با شهادت حضرت زینب همزمان شده است خانواده ها به طور دسته جمعی در این مراسم معنوی شرکت کنند و ۱۳ فروردین امسال مانند مسال های گذشته نباشند و به روز وفات بانوی دو عالم را محترم بشمارند و در مساجد حضور پیدا کنند.

وی گفت: روز ۱۲ فروردین را نیز در پیش داریم که در این روز امام فرمودند این روز زمان حضور شخصیت واقعی مردم ایران بوده است و این جمله بسیار مهم است که تمام دنیای استکبار آن روز و همه ایادی آن زمان همگی دست به دست دادند تا مردم در رفراندوم شرکت نکنند و یا رای نه بدهند اما مردم روی آنان را سیاه کردند و انقلاب را تثبیت کردند.

امام جمعه موقت اندیشه با اشاره به اینکه نباید نعمت های الهی را با معصیت از خود دور کنیم گفت: با طاعت و شکر نعمت ها می توانیم از خداوند تشکر کنیم و با حفاظت از طبیعت قدمی برای تشکر الهی برداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه حضرت زینب نمونه الگوی کامل یک زن است گفت: وای به حال کسانی که به جای الگو قرار دادن بانوی دو عالم هنرپیشه گان را الگوی خود قرار می دهند و روز قیامت باید پاسخگو باشند و وقتی ما چنین الگویی داریم شایسته نیست از دیگران پیروی شود در مجلس ابن زیاد ۲ روز بعد از عاشورا در آن مجلس شادی پس از زخم زبان گفت خدارو شکر که مردان شما کشته شدند حضرت زینب پاسخ داد مردان ما شهید شدند و مردان مردی بودند که خدا افتخار شهادت را به آنان داد اما ابن زیاد روزی در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشی چرا که در آن روز پیروز واقعی مشخص می شود.

امام جمعه موقت اندیشه اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی باید در اهم کارها و اقدامات همه ما قرار بگیرد و دارای ۲ نکته است این کالای ایرانی فقط مادی نیست و در حد امکان زن و مرد باید تلاش کنیم که از کالای داخلی استفاده کنیم و کالاهای خارجی را تحریم کنیم چرا که اکنون بر ما واجب شده است که از اقتصاد و کالای ایرانی حمایت کنیم و برای حفظ بنیه ایرانی نباید مشابه ایرانی را خریداری کنیم چرا که مرد و زن لبنانی برای خرید به ایران می آیند و لذا درست نیست که ما خودمان درس نگیریم.

مهدوی در پایان گفت: مسئولین کشور خط مقدم استفاده از کالاهای ایرانی هستند و مبادا در زرق و برق مبلمان اداری و منزل آنها کالای خارجی دیده شود و باید به آن توجه داشته باشیم.