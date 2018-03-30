اولویت امروز تولیدکنندگان باید تولید کالای باکیفیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی»، افزود: یکی از اولویت‌های تحقق شعار سال، تولید کالای باکیفیت داخلی از سوی تولیدکنندگان است؛ چرا که مردم به عنوان رکن اصلی تحقق این شعار، همواره به دنبال خرید کالای باکیفیت هستند.

وی با اشاره به روزهای پیش رو، از ۱۳ رجب به‌عنوان سالروز ولادت حضرت علی (ع) یاد کرد و گفت: ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) در ماه رجب که به عنوان ماه برکات الهی است، به این ماه شأن و شرافت خاصی بخشیده است که باید قدر چنین روزهایی را بدانیم و آن را پاس بداریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد، از استقبال بیش از ۷۰ درصد جوانان از این مراسم که از رویش‌های انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود، خبر داد و گفت: حضور پرشور جوانان در این مراسم معنوی حکایت از آن دارد که متولیان امر در این زمینه کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند که این اقدامات باید تداوم داشته باشد.

خاتمی از ۱۲ فروردین‌ماه به‌عنوان یکی از روزهای افتخارآفرین در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: بی‌شک خلق چنین روزی و تداوم آن تا به امروز حاکی از آن است که عوامل مختلفی از جمله لطف های خداوند، رهبری پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب و حضور همیشگی مردم در صحنه‌های حساس در ماندگاری آن دخیل بوده است.