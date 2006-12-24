آمریکا برنامه بلند مدتی برای حضور در خلیج فارس دارد / هدف ترساندن ایران به طور مستقیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه همچنین در گزارش خود این گونه می نویسد که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به خاطر اقداماتی که در این گزارش از آن به اقدامات تحریک آمیز یاد شده طولانی مدت خواهد بود.

درادامه زمان به اظهارات رابرت گیتس وزیردفاع آمریکا درسفر اخیر سه روزه خود به عراق، اشاره می کند که گفته است هدف اصلی از بازسازی اخیر ارتش آمریکا در خلیج فارس توسعه حضور این کشور است.

در همین رابطه یکی از اعضای حزب دموکرات آمریکا، اظهارات وزیر دفاع این کشور مبنی بر حضور طولانی مدت واشنگتن در منطقه خلیج فارس را دروغ سیاسی و نمایش قدرت علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.



"سابا شامی" درگفتگوبا شبکه العالم گفت : اظهارات رابرت گیتس که اعلام کرد نیروهای کشورش تقویت خواهد شد وتا درازمدت در منطقه خلیج فارس باقی خواهند ماند دروغ سیاسی و نمایش قدرت علیه جمهوری اسلامی ایران است.

تحلیلگران بر این باروند که اظهارات اخیر مقامهای آمریکا مبنی بر تقویت نظامی کشور در منطقه خلیج فارس رویکرد واشنگتن به راهبرد سنتی درمنطقه است که روسای جمهور این کشور درگذشته بر انجام سریع تر نوعی عملگرایی علیه تهدیدهای احتمالی توجه داشتند.

از سوی دیگر گفته می شود که ایران تلاش می کند تا به غرب این مهم را نشان دهد که سیاستهای آنان در قبال تهران هزینه دارد و همزمان به دنبال یافتن دوستانی است که دارای موضع مشترک نسبت به هژمونی غرب هستند و این اقدام ایران از سوی آمریکا تلاش تهران برای سیطره بر منطقه تلقی شده است که واشنگتن باید به دنبال ابزاری برای کنترل آن برآید.

اما شامی عضو حزب دموکرات آمریکا بر این باور است که کاری که آمریکا انجام می دهد برای ترساندن ایران به طور مستقیم است نه اطمینان دادن به اعراب که نیازی به اطمینان یافتن ندارند، زیرا ایران تا کنون به هیچ یک از کشورهای عربی چهره خصمانه نشان نداده است.

شامی ادعای آمریکا برای تقویت خود درخلیج فارس را دروغ سیاسی می داند زیرا بر این باور است که حضور آمریکا در منطقه به این گونه تقویت نیازی ندارد.

وی اظهارات رابرت گیتس را حامل سه پیام دانست که یکی از آنها تهدید آشکار ایران و پیام دوم درباره لبنان و پیام دیگر برای دموکراتها در آمریکا است؛ مبنی بر اینکه سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر اصول ثابت است و تغییر مسیر در نیمه راه منجر به از بین رفتن این اصول و درهم شکستن ابهت آمریکا می شود.