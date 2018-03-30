خجسته به فرانسه باخت و پنجم شد/ برنامه روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که با حضور ۳۰۲ جودوکار از ۳۸ کشور در تفلیس جریان دارد تنها نماینده ایران در روز نخست پنجم شد. علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم علیرضا خجسته در دیدار رده بندی برابر«جان دانیل» از فرانسه با ضربه فنی بازنده و از دست یابی به مدال بازماند.

وی کار خود را با پیروزی برابر «متئو پاریس» از ایتالیا آغاز کرد و سپس «شریشان» از بلاروس از پیش رو برداشت و در مرحله یکچهارم نهایی نیز «تخیکالادزه» از کشور میزبان را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به «دانیل سارگنین» از برزیل واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.