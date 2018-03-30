خجسته به فرانسه باخت و پنجم شد/ برنامه روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که با حضور ۳۰۲ جودوکار از ۳۸ کشور در تفلیس جریان دارد تنها نماینده ایران در روز نخست پنجم شد. علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم علیرضا خجسته در دیدار رده بندی برابر«جان دانیل» از فرانسه با ضربه فنی بازنده و از دست یابی به مدال بازماند.
وی کار خود را با پیروزی برابر «متئو پاریس» از ایتالیا آغاز کرد و سپس «شریشان» از بلاروس از پیش رو برداشت و در مرحله یکچهارم نهایی نیز «تخیکالادزه» از کشور میزبان را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به «دانیل سارگنین» از برزیل واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.
در این وزن محمد عباس نژاد دیگر نماینده کشورمان به دلیل برخورد با نماینده رژیم اشغالگر قدس از حضور در مسابقات انصراف داد. در این وزن ۳۰ جودوکار حضور دارند.
فردا شنبه ۱۱ فروردین ماه در روز دوم این رقابتها مبارزات جودوکاران دو وزن ۷۳- کیلوگرم و ۸۱- کیلوگرم برگزار می شود که تیم ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم نماینده ای ندارد. در وزن ۷۳- کیلوگرم که ۳۳ جودوکار وزنکشی کرده اند، سید مهرداد زمانی دور نخست به مصاف «دنیل پاول» از انگلستان می رود و در صورت پیروزی با برنده پیکار گرجستان و بلژیک مبارزه خواهد کرد. محمد محمدی بریمانلو دیگر نماینده کشورمان در این وزن در دور نخست «دیوید لیما» از برزیل را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار قزاقستان و آلمان می رود.
این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه در تفلیس جریان خواهد داشت.
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