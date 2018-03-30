اقتصادمقاومتی وتولید داخلی نسخه شفابخش اقتصاد/لزوم برخورد باقاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی- سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، ضمن دعوت همگان به تقوا و پرهیزگاری، بر سرلوحه قرار دادن این اصل در تمام ابعاد زندگی تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، تقوا را از مهمترین ریسمان های نزدیکی به خدا و راهکار و گره گشای بسیاری از امور دانست.

وی در ادامه اشاره ای به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خراسان رضوی داشت و گفت: همانطور که ایشان فرمودند ایران از نظر مجموع تولیدات نفت و گاز در رتبه اول قرار دارد، لذا باید ملت و دولت دست به دست هم دهند تا از گرفتاری های کنونی خارج شوند.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالاهای ایرانی تاکید کرد: دولت و ملت باید تا جایی که ممکن است از کالای داخلی و ایرانی استفاده کنند.

وی خطاب به دولت و ملت افزود: خواهران، برادران و مسئولان بدانند که تنها نسخه و راهکار ما برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در کنار تولید و اشتغال است.

آیت الله علما با اشاره به تحریم های دشمنان طی سال های اخیر، علت این تحریم ها را داشتن ضعف دانست و گفت: چنانچه ما بتوانیم نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم دیگر تحریم ها اثرگذار نخواهند بود.

وی با بیان اینکه مسئولان ما که قادرند ریگی را در هوا بگیرند، آیا نمی توانند کالای قاچاق را روی زمین بگیرند!؟ گفت: وقتی قاچاق و برندهای خارجی نباشند، قطعا ما در زمینه اقتصادی رشد خواهیم کرد.

این مسئول بر متکی بودن به تولید ملی و توانایی های داخلی تاکید کرد و گفت: باید متکی به داخل باشیم و نباید با داشتن نفت در کشور ثروتمندی مثل ما قاچاق بی‌حساب و کتاب وارد شود و بدون رویه واردات داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه ملت و دولت بدانند تنها نسخه‌ای که برای ما قابل قبول بوده اقتصاد مقاومتی است، افزود: باید به زیرساخت ها توجه کنیم و بر توانی های داخلی متکی باشیم و در این صورت است که تحریم ها کاری از پیش نمی برد.

آیت الله علما اشاره ای به مناسبت های پیش رو داشت و گفت: فردا مصادف با ۱۳ رجب ولادت امیرالمومنین علی (ع) بوده که یک الگوی تمام عیار از هر نظر برای مسلمانان و جامعه اسلامی است.

وی اشاره ای نیز به آغاز مراسم اعتکاف از بامداد فردا ۱۱ فروردین مصادف با ۱۳ رجب داشت و گفت: بسیاری از شعائر اسلام نه تنها یک کار موثر فردی محسوب شده بلکه با اثر گذاری در جامعه یک فعالیت مهم اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود.

وی افزود: اعتکاف یکی از فعالیت های اثر گذار است که جدا از تاثیرات فردی انقلابی در جامعه ایجاد می کند و آثار و برکات آن در همه جامعه قابل مشاهده است.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران حضور باشکوه جوانان در آیین اعتکاف است که نشان دهنده وجود جوانان پاک در این کشور است و مهمترین سرمایه محسوب می شوند.

وی اشاره ای نیز به ۱۲ فروردین مصادف با روز جمهوری اسلامی ایران داشت و گفت: ۱۲ فروردین روز عید انقلاب است که باید گرامیداشته شود.

آیت الله علما اشاره ای نیز به ۱۳ فروردین سالروز وفات حضرت زینب(س) و روز طبیعت داشت و ضمن تشریح ویژگی های این بانوی بزرگوار بر حفظ و نگهداری طبیعت تاکید کرد.