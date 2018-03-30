حمایت از کالای ایرانی سبب عزت نظام و همگرایی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان در آیین نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی( ره ) این شهر اظهار داشت: در صحنه مقابله با دشمنان باید از کالای ایرانی حمایت کرد لذا تحقق این مهم منجر به حمایت از کارخانه دار، کارگر و تولید ملی می شود.

وی اضافه کرد: نامگذاری هرساله از نگاه فاخر رهبر فرزانه و اندیشمند انقلاب با توجه به ضرورت ها و نیازهای کشور صورت می گیرد و از اهمیت فراوانی برخوردار است و نقش به سزایی در کمک به رشد و شکوفایی نظام در تمامی عرصه ها داشته است.

امامت و ولایت در راستای رسالت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) است

امام جمعه دامغان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ رجب سالروز ولادت امیر المومنین علی (ع) افزود: دستگاه های فرهنگی باید عشق به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را در جامعه زنده کنند.

حسینیان با اشاره به فرارسیدن ایام البیض و آیین معنوی اعتکاف اظهار داشت: اعتکاف نوعی تربیت است.

وی تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر از برداران و خواهران ایمانی در آیین روحانی و معنوی اعتکاف دامغان حضور داشتند که امسال با توجه به شرایط وجود آمده و بحث تعطیلات نوروز امیدواریم مومنان مشارکت فعال داشته و در سه روز حضور در مساجد به راز و نیاز به درگاه حق تعالی بپردازند.

۱۲ فروردین روز پایه گذاری حکومت الهی

امام جمعه دامغان با اشاره به فرارسیدن ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی از این روز بزرگ به عنوان روز پایه گذاری حکومت الهی یاد کرد و افزود: در این روز به فرمان امام راحل و مشارکت مردم و رای دادن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکومت الهی و ولایی ایجاد شد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) افزود: آن حضرت یک شخصیت الهی و مظهر صبر و ایثار است.

وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ نوروز و روز طبیعت اظهار داشت: انسان ها باید تلاش کنند از طبیعت به خوبی بهره مند شوند.