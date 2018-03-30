تهران در هفته گذشته ۴روز هوای ناسالم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته، تهران ۴ روز هوای ناسالم داشت که این موضوع در تاریخ تعطیلات نورزوزی تهران بی سابقه است.

در سال های گذشته تهرانی ها لااقل در ایام نوروز همیشه هوای سالم داشتند، اما امسال تعداد روزهای هوای ناسالم از هوای سالم پیشی گرفته است.

امروز هم هوای تهران با منواکسیدکربن:پاک(۳۹)، ازن: پاک(۴۱)، دی اکسید نیتروژن: سالم(۵۱)، دی اکسید گوگرد: پاک(۱۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: سالم(۶۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون و شاخص ۱۰۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.