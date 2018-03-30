پیمان جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تمام امکانات و تجهیزات شهری اندیمشک برای خدمترسانی به مهمانان بسیج شدهاند.
وی افزود: پیشبینی لازم برای استقبال، پذیرایی و اسکان مهمانان نوروزی بر اساس ظرفیت موجود شهرستان انجام گرفته است.
فرماندار اندیمشک با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای نوروزی تصریح کرد: ترافیک در ورودی و معابر شهرستان روان بوده و تمهیدات لازم توسط پلیس راهور و دستگاههای اجرایی مربوطه برای تردد ایمن در جادهها و معابر شهری اندیمشک اندیشیده شده است.
وی گفت: دروازه ورودی سدهای دز و کرخه اندیمشک به روی مهمانان نوروزی گشوده شده و روزانه بیش از ۱۱ هزار نفر از مهمانان نوروزی از سد دز اندیمشک بازدید میکنند.
جهانگیری با اشاره به استقبال مهمانان نوروزی در بازدید از سدهای کرخه و دز اظهار کرد: همچون سالهای گذشته دروازه ورودی سدهای دز و کرخه اندیمشک تا روز ۱۲ بهمن برای بازدید شهروندان، مهمانان نوروزی و راهیان نور گشوده خواهد بود.
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