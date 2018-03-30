مسافران نوروزی آبادان از سطح پارکها به کمپ ها منتقل شدند



حسین حمید پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از کمیته اسکان ستاد نوروزی شهرداری خواسته شده تا طبق پیش بینی هایی که از قبل انجام شد در جهت انتقال مسافران نوروزی که در چادرهای در سطح پارکها استقرار دارند، اقدامات لازم را به انجام برسانند.

وی اظهار کرد: نمایشگاه دائمی سازمان منطقه آزاد اروند واقع در فلکه فرودگاه نیز که از وسعت بیشتری برخوردار است به عنوان مکانی دیگر برای اسکان جمعیت بیشتری از مسافران اعلام شد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل جلسه ستاد بحران در فرمانداری آبادان و تاکید بر آماده باش کامل تمامی دستگاههای خدمات رسان در شهر گفت: بر این اساس در صورت بروز مشکلات احتمالی دستگاههای خدمات رسان به طور سریع وارد عمل می شوند.

حمید پور افزود: کار توزیع ماسک در میان مسافران و شهروندان به شهرداری، شبکه بهداشت و درمان،هلال احمر و آموزش و پرورش سپرده شد که این کار در خال انجام است.

به گفته وی، پیش بینی محل های مناسب از جمله حسینه ها و مساجد برای انتقال و استقرار مسافران نوروزی از سوی شهرداری و اداره اوقاف از دیگر مصوبات این جلسه به شمار می رود که در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز پدیده گرد و خاک با منشاء خارجی (عراق) فضای شهرهای آبادان و خرمشهر را پوشاند به طوری که میزان گرد و خاک معلق در هوای این شهرها تا 20 برابر حد مجاز نیز بالغ شد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی این پدیده تا فردا صبح 11 فروردین ماه با شدت و ضعف ادامه دارد و از فردا نیز توده جدیدی از گرد و خاک خارجی وارد خوزستان می شود و برای ساعاتی هوای این استان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.