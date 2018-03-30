استقلال اقتصادی را در جامعه ایجاد کنیم/لزوم خرید کالای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا استقلال اقتصادی را در جامعه ایجاد کنیم و با این روش به دنبال فعالسازی کارخانجات و اشتغال جوانان خود باشیم.

وی خواستار دقت در شعار سال مطرح شده از سوی رهبری شد و اظهار داشت: دیدن تصاویر حضور مردم در ترکیه و خرید کالای خارجی که نتیجه آن خروج ارز از کشور است دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، تاکید کرد: بیانات رهبری حکم شرعی است و بی توجهی به آن به معنای گناه شرعی محسوب می‌شود بنابراین بایدبیش از این به چنین موضوعاتی توجه شود.

حجت الاسلام قریشی با تبریک ایام پیش‌رو و ماه مبارک رجب، اظهار داشت: تولد حضرت علی(ع) در کعبه نشان دهنده جایگاه ایشان است که هم شیعه و هم اهل سنت آن را قبول دارند.

وی با اشاره به اینکه ارزش و منزلت امام علی(ع) در نزد پیامبر اکرم(ص) دیگر موردی است که نشان می‌دهد که ایشان والاترین مقام را دارد و عظمت و عزت ایشان نزد خداوند بالا است ادامه داد: ۱۳ رجب بهترین زمان برای شناخت شخصیت حضرت علی(ع) و فرصتی برای الگوسازی از ایشان در جامعه است.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه پدر در خانواده، خاطرنشان کرد: تواضع و پایین بودن مقام انسان در برابر پدر و مادر جزو اصولی است که باید در زندگی مورد توجه باشد.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه بر اساس روایات اسلامی باید اطاعت از پدر و مادر دائمی باشد و بعد از درگذشت آن‌ها نیز جایگاهشان محترم بماند، اضافه کرد: حق پدر و مادر بر فرزند تسلیم در برابر آن‌ها و عزت در زندگی است که باید فرزندان به آن تقید داشته باشند.

امام جمعه ارومیه، در خطبه دوم، با بیان این نکته که جمهوری اسلامی انتخاب اکثریت قاطع مردم است، اظهار داشت: امام(ره) پس از انتخابات ۱۲ فروردین پیامی با این مضمون که این روز عید ملی و مذهبی است صادر کردند و بایدتوسط تمام مردم گرامی داشته شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی در انتخابات دشمنان در صدد مطرح کردن مسائلی نظیر جمهوری دموکراتیک بوده که همیشه با مشت محکم مردم مواجه شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، اعتکاف را دورانی لازم برای هر فردی عنوان کرد و گفت: دوری ۳ روزه از امیال دنیوی و عبادت در مسجد مساله عزیزی است که مورد تاکید بزرگان دینی قرار دارد.

حجت‌الاسلام قریشی، روزه ۳ روزه در ایام اعتکاف را دارای اجر فراوان خواند و تصریح کرد: انسان حتی اگر موفق به حضور در اعتکاف نباشد با روزه گرفتن در این ایام می‌تواند زمینه لازم برای تقرب به درگاه خداوند را فراهم سازد.