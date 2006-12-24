عده ای می گویند خبرگزاری "مهر" انتقادی ترین اخبار و گزارش‌ها را علیه دولت در بخش اقتصادی ظرف بیش از 16 ماه اخیر منتشر کرده است و نفراتی نیز در دولت انبوهی از آن را جمع کرده اند و در آن راستا فعال شده اند!

حال این موضوع را بررسی می کنیم که نگاه نقادانه ای که آنان معتقدند به ضرر دولت است، برای چه و با چه هدفی بوده است؟ اقتصاددانان بزرگ و معتبر معتقدند هر نقدی که فاقد آمار و ارقام دقیق باشد، موضع گیری زودهنگام و جهت دار است. بر همین اساس، "مهر" اولویت اصلی خود را بررسی رویدادهای مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه با آمار و ارقام مستند برای یافتن راهکار در جهت تحقق توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری قرار داده است.

از این رو ، تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام که مورد تایید مقام رهبری قرار گرفته و از آبان ماه سال 1382 به سران سه قوه به علاوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، هدف ما است. کما اینکه وظیفه ملی و رسانه ای نیز حکم می کند کاستی و ضعف درهر دستگاه و نهاد را باید شکافت و نقد کرد و در این شرایط نمی توان نام آن را مخالفت گذاشت. این نقد ، عین حمایت عالمانه از کلیت دولت جمهوری اسلامی ایران است.

دراین شرایط ، اصولگرایی به چه معنا است؛ آیا عدم ورود به کاستی‌ها و ضعف‌های برخی دستگاه‌ها و اجرای برخی طرح‌ها و برنامه هایی که با سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه تطابق ندارد و از بودجه بیت المال هزینه می کند، به معنای اصولگرایی است؟

اگرمنتقدان ، گزارش یا خبری ظرف بیش از 16 ماهه اخیر در "مهر" یافتند که به دور از آمار و ارقام رسمی است و نقدی هم در این راستا علیه دولت صورت گرفته، چرا آن را اعلام نمی کنند ؟ تا مورد بررسی قرار گیرد.

به هر حال، وقتی رهبر معظم انقلاب بندهای "الف"، "ب" و "د" اصل 44 قانون اساسی را در خردادماه 84 و بند "ج" همین اصل را در تیرماه امسال ابلاغ می فرمایند ولی گزارش‌ها و آمارهای رسمی از بیراهه رفتن برخی دستگاه‌های اجرایی در این خصوص حکایت دارد، در این شرایط چه باید کرد؟ و اصولگرایی چه رسالتی برای ما ایجاد می کند؟ دم فرو بستن ، یا نقد مشفقانه با تکیه بر آمارهای صحیح و رسمی کردن؟

آیا نام تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی مربوط به همین اصل را هم می توان مخالفت و یا حتی انتقاد از دولت گذاشت. بر همین اساس در صورتی که منتقدان فکر می کنند این اقدامات جهت دار است ما آنها را به آرامش دعوت می کنیم ، زیرا معتقدیم حرکت در جهت فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری باید اصل فعالیت همه اصولگرایان قرار گیرد. و ما از این اصل به لطف خداوند متعال فاصله نخواهیم گرفت.

البته بارها نیز از آغاز اقدامات اقتصادی دولت و از جمله اقدامات اولیه برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در دولت حمایت کرده ایم ، اما ظاهرا علاقه ای به دیدن رویکردهای مثبت وجود ندارد و برخی به نکته بینی و منفی نگری عادت کرده اند. بارها نیز گفته ایم که آماده ایم با مقامات دستگاه‌های اجرایی در این باره به گفتگو بنشینیم. و کسی البته حاضر به گفتگو و پاسخ نشده است.

به هر حال امیدواریم روزی فرا رسد که ایران عزیز در تمام بخش‌های مختلف به خصوص اقتصاد ، منطبق با سند چشم انداز و برنامه های کلان توسعه ای کشور به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان دست یابد.

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مجتبی قمری وفا - گروه اقتصادی "مهر"