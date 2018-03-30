شمار شهدای تظاهرات بزرگ بازگشت در فلسطین به ۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، گزارش های اولیه حاکی است که تا کنون هفت نفر در جریان تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار غزه به شهادت رسیده اند. المیادین گزارش داده است که شهید پنجم «احمد ابراهیم عوده» نام دارد که ۱۶ ساله است.

وزارت بهداشت فلسطین تا کنون شهادت هفت نفر و زخمی شدن ۵۵۰ تن دیگر را در جریان درگیری های نظامیان رژیم اشغالگر قدس با فلسطینی ها در مرز نوار غزه و مناطق شرقی آن تأیید کرده است.

المیادین همچنین خبر داده است که مسیرهای تظاهرات در «روز زمین» از ورودی جنوبی شهر «اریحا» و شهرک «قصره» در نابلس نیز شکل گرفته است و تظاهرات های مشابهی در «باب الزاویه» در الخلیل و «المزرعه الغربیه» در رام الله ترتیب داده شده است و نظامیان رژیم اسرائیل در اطراف شهرهای کرانه باختری به حالت آماده باش در آمده اند.

این تظاهرات گسترده که با حضور هزاران فلسطینی برای بزرگداشت چهل و دومین سالروز «روز زمین» و تأکید بر حق بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خود با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» برگزار شده با حمایت مسئولان سیاسی فلسطینی نیز همراه شده است.

حمایت حماس و جهاد اسلامی از «تظاهرات بازگشت»

در همین راستا «یحیی سنوار» رئیس جنبش حماس در نوار غزه تأکید کرد که مردم با تظاهرات بازگشت رژیم اشغالگر اسرائیل را به چالش می کشند و افزود: به سرزمینمان که مجبور به کوچ از آن شدیم باز خواهیم گشت.

«فوزی برهوم» سخنگوی حماس نیز تأکید کرده است که حرکت مردم فلسطین به سوی خط حائل میان نوار غزه و اراضی اشغالی نشان می دهد که مردم فلسطین گزینه برتر برای تغییر معادلات را در دست دارند.

«داوود شهاب» سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین نیز به شبکه خبری المیادین گفته است که باید برنامه ای برای ادامه اعتراضات روز زمین تدارک دید و تأکید کرد که تظاهرات امروز نشان داد که اعتراضات فلسطینی ها اقداماتی مسالمت آمیز و قانونی است و ثابت می کند که این اسرائیل است که تروریست است.

وی همچنین گفت که اصول اولیه اعتراضات امروز بر حق عادلانه بازگشت فلسطینی ها به سرزمینشان استناد می کند و مورد تأیید همه معاهدات و قوانین بین المللی است.

در سال ۱۹۷۹ اعتراضات گسترده ای در اراضی اشغالی شکل گرفت و شهروندان فلسطینی به سیاست های رژیم صهیونیستی در مصادره اراضی فلسطینی اعتراض کرده بودند. در این تظاهرات که ۴۲ سال پیش رخ داده بود ۶ نفر از شهروندان عرب اسرائیل (فلسطینی هایی که در نوار غزه یا کرانه باختری زندگی نمی کنند) به شهادت رسیده بودند. امروز جمعه به مناسبت سالروز «روز زمین» تظاهرات فلسطینی ها با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» برگزار شده است.