دلوار در زمینه بهداشت و درمان محروم است/ لزوم احداث درمانگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار اظهار داشت: سیزدهم ماه مبارک رجب (مصادف با ۱۱ فروردین) ولادت باسعادت امیر المومنین علی(ع) و نیز آغاز ایام البیض و از بهترین ایام برای انجام اعمال عبادی و معنوی اعتکاف است.

وی اضافه کرد: این سنت و عبادت حسنه اسلامی می‌تواند بهترین فرصت برای خودسازی جوانان در این زمانه حاضر باشد، دورانی که به اشکال گوناگون سعی دارد جوان مؤمن جامعه ما را از راه و مسیر هدایت الهی و معنوی باز داشته و منحرف کند.

امام جمعه دلوار ادامه داد: فرصت اعتکاف که به تعبیر مقام معظم رهبری «از رویش‌های انقلاب اسلامی است» و در دنیا نظیر ندارد و بحمدلله در این سالهای اخیر با استقبال بسیار خوب جوانان مواجه شده است، باید قدر بدانیم و برای برگزاری هر چه بهتر و بهره مندی بیشتر جامعه از فضای معنوی آن تلاش کنیم..



وی با اشاره به ۱۵ رجب روز وفات بانوی بزرگ اسلام، ام المصائب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، بیان کرد: حضرت زینب(س) نمونه و الگوی کامل یک پیرو حقیقی از امام زمان و رهبر خود بود.

زاهددوست خاطرنشان کرد: حضرت زینب در عین حال که یک زن بود، اما بهترین نمونه و الگو برای ولایتمداری و پیروی از امام زمان خود بود که همه ما باید از آن درس بگیریم.

وی افزود: اگر ایشان در مدینه می ماند، مورد اذیت و لطمه قرار نمی گرفت، به اسارت برده نمی شد و لا آن شرایط سخت و طاقت ف سا مبتلا نمی شد اما حضرت زینب در راه همراهی و حمایت از امام و رهبر زمان خود به کربلا آمد و همه سختی ها و گرفتاری ها را به جان خرید.

امام جمعه دلوار با اشاره به به تقارن روز وفات این بانوی بزرگ اسلام با روز طبیعت گفت: همه مراقب باشیم شان و حرمت بانوی صبر و استقامت حفظ شود و خدایی ناکرده به بهانه روز طبیعت شاهد حرمت شکنی افراد فرصت طلب نباشیم.

ملت ایران به نظام وفادار است

وی با اشاره به ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی اضافه کرد: دوازدهم فروردین از بزرگترین اعیاد در کشور است و باید این روز بزرگ را در جامعه زنده نگه داریم.

زاهددوست اظهار داشت: پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی جزء نعمت‌های ارزشمند الهی و نشانه ای از توجه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به کشور و ملت ایران است.

وی ادامه داد: ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی است و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور ایران محسوب می‎شود، چرا که در یک همه پرسی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در این روز به جمهوری اسلامی آری گفتند.

امام جمعه دلوار بیان کرد: ملت ایران در زمینه وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راه دفاع از آن همواره ثابت قدم هستند و وفاداری و قدرشناسی خود را در صحنه های مختلف به اثبات رسانده اند.

وی با اشاره به حضور جمعی از طلاب جامعه المصطفی از چند کشور به زادگاه سردار شهید رئیسعلی دلواری ضمن خیرمقدم به ایشان افزود: جامعه المصطفی نهادی علمی و بین المللی با هویت حوزه ای است که راه تربیت طلاب غیر ایرانی و با هدف گسترش و ترویج علوم اسلامی، فرهنگ شیعه و گفتمان انقلاب اسلامی اهتمام دارد.

زاهددوست گفت: حضور طلاب و فضلای حدود ۱۰۰ کشور در جامعه المصطفی قم را، زمینه ساز آشنایی ملتها با معارف اسلام ناب و آموزه های ناب تشیع و است که این هم از برکات انقلاب اسلامی است.

درمانگاه در دلوار احداث شود

وی با اشاره به نیازها و محرومیت در عرصه بهداشتی و درمانی در بخش دلوار ادامه داد: احداث درمانگاه تامین اجتماعی حق مردم بخش دلوار است و با توجه به شرایط ویژه و جمعیت قابل ملاحظه بیمه شده در بخش تحقق این مهم بعنوان یک مسئله ضروری برای مردم شریف بخش به شمار می‌آید که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش دلوار در زمینه بهداشت و درمان رشد قابل توجه‌ای نداشته است و همواره یکی از مناطق محروم در زمینه درمانی هستیم. بخش دلوار تنها از یک درمانگاه برخوردار است که این مرکز نیز به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیاز درمانی مردم منطقه باشد.

وی گفت: پیگیری های در زمینه ساخت درمانگاه تامین اجتماعی از طریق مسئولین استانی و شهرستان و نماینده مجلس صورت گرفته است که خوشبختانه مطلع شدیم مسئله احداث درمانگاه مصوب شده است.

زاهددوست اظهار داشت: امیدوارم مراحل کلنگ‌زنی و آغاز بکار آن نیز در اسرع وقت انجام شود و در آینده شاهد برکات و خدمات رسانی این مجموعه به مردم شریف بخش دلوار باشیم..‌