مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی ارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، با برگزاری مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس، آثار برگزیده این دوره از جشنواره مشخص شدند.

بر همین اساس، ۴ اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره از جشنواره انتخاب شدند. نمایش های "آشوب"، "ما نمایشگران امروز"، "مردان هیرون" و "ماشین زمان"، به طور مشترک شایسته عنوان برگزیده این دوره از جشنواره شدند.

همچنین نمایش "آدی و بیدی" نیز به عنوان اثر برگزیده از نگاه تماشاگران، معرفی شد.

در زمینه کارگردانی نیز عنوان نخست به الناز غفاری، کارگردان نمایش "ما نمایشگران امروز" رسید. محمد یوسفی زاده کارگردان "ماشین زمان" و هیام احمدی، کارگردان "مردان هیرون" نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را نصیب خود کردند. در این بخش، جعفر صدیقی، کارگردان اثر "آشوب" نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش بهترین بازیگر مرد این دوره از جشنواره، رتبه اول بهترین بازیگری به وریا شاکری، بازیگر اثر "ما نمایشگران امروز" رسید. رتبه دوم نیز به طور مشترک به مصطفی پورقائم از نمایش "آشوب" و مصطفی دهشت برای نمایش "فیروز آری یا نه"، رسید. رتبه سوم این بخش نیز به طور مشترک به فرهاد طوفان برای نمایش "قلم های رستگار" و فرامرز غلامیان برای نمایش "مردان هیرون" رسید. در این بخش از آراز پیوندی و تایماز پیوندی نیز تقدیر شد.

در بخش بهترین بازیگر زن نیز نازیلا امینی برای اثر "ما نمایشگران امروز" شایسته عنوان نخست شناخته شد. ساناز درویشی نیز به خاطر نمایش "عتیقه" شایسته تقدیر شناخته شد.

در حوزه طراحی فضا نیز هیام احمدی و محمد یوسفی زاده به عناوین برتر رسیدند.

در زمینه طرح و ایده نیز عناوین برتر به هیام احمدی، پژمان شاهوردی و موسی احمدی رسید.

ساریه امینی و عباس نجاری نیز در بخش طراحی لباس عناوین برتر جشنواره را کسب کردند.

ناصر ولایی و حسن رستمی نیز در بخش بروشور و پوستر شایسته تقدیر شناخته شدند.

گفتنی است، در مراسم اختتامیه پنجمین، محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، شهرام کرمی، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان فرهنگی استان آذربایجان شرقی حضور داشتند.