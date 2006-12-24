جنبش جهاد اسلامی دیدار ابومازن و اولمرت را بی فایده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش جهاد اسلامی در بیانه ای اعلام کرد: اینگونه دیدارها در راستای منافع ملت فلسطین نیست و امید چندانی به آن نیست.

این بیانیه افزود: این دیدارها در راستای تلاش رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی در بین فلسطینی ها صورت می گیرد که ما به همراه همه گروهها و جریان های داخلی فلسطین در تلاش پیگیر برای مهار و خنثی کردن آن هستیم.

وی افزود: برگزاری دیدار با مسئولان صهیونیستی وقت تلف کردن بوده و هیچ سودی در برندارد و به اعتقاد ما، لازم است کسانی که وقت خود را برای هماهنگی و زمینه سازی جهت برگزاری اینگونه دیدارها می گذارنند به جای آن این وقت را به حل مشکلات داخلی فلسطین اختصاص دهند.

وی افزود: امیدوار بودیم که فضای گرمی را در جریان دیدار ابومازن و "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین شاهد باشیم.

ابومازن و اولمرت شب گذشته در شهر بیت المقدس دیدار کردند و دفتر اولمرت اعلام کرد که دو طرف درباره "تحرک بخشیدن به روند صلح" فلسطینی ها و اسرائیل به توافق رسیدند.