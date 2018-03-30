  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران لرستان خبر داد:

برق شهرها و روستاهای لرستان وصل شد/خسارت طوفان به شبکه توزیع برق

برق شهرها و روستاهای لرستان وصل شد/خسارت طوفان به شبکه توزیع برق

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به قطعی برق به علت وقوع طوفان شدید، گفت: هم‌اکنون برق در سطح تمامی شهرها و روستاهای استان برقرارشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به علت وقوع طوفان شدید در قبل از ظهر امروز، در برخی نقاط استان به شبکه انتقال و توزیع برق خسارات زیادی وارد شد و برق در پاره ای از نقاط استان از جمله کل شهرستان دوره چگنی برای ساعاتی قطع شد.

وی ادامه داد: باتلاش پرسنل شرکت توزیع برق شهرستان های آسیب دیده، هم اکنون برق در سطح تمامی شهرها و روستاهای استان برقرار شده و تنها در بخش کوچکی از منطقه رباط خرم آباد با خاموشی مواجه هستیم که تا ساعات آینده برق این قسمت هم وصل خواهد شد.  

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: علت قطع برق در پاره ای از مناطق شهری خرم آباد شکستن شاخه های خشک و سقوط درختان بر روی شبکه توزیع برق بوده است.

کد مطلب 4260619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها