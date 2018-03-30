برق شهرها و روستاهای لرستان وصل شد/خسارت طوفان به شبکه توزیع برق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به علت وقوع طوفان شدید در قبل از ظهر امروز، در برخی نقاط استان به شبکه انتقال و توزیع برق خسارات زیادی وارد شد و برق در پاره ای از نقاط استان از جمله کل شهرستان دوره چگنی برای ساعاتی قطع شد.

وی ادامه داد: باتلاش پرسنل شرکت توزیع برق شهرستان های آسیب دیده، هم اکنون برق در سطح تمامی شهرها و روستاهای استان برقرار شده و تنها در بخش کوچکی از منطقه رباط خرم آباد با خاموشی مواجه هستیم که تا ساعات آینده برق این قسمت هم وصل خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: علت قطع برق در پاره ای از مناطق شهری خرم آباد شکستن شاخه های خشک و سقوط درختان بر روی شبکه توزیع برق بوده است.