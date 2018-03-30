توجه به مددکاری اجتماعی نوین منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر سیدحسن هاشمی آمده است: خجسته زادروز امام علی (ع)، اسوه جوانمردی و عدالت، در کشور ما، روز مددکار اجتماعی نام گرفته که ثبت آن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه دیرین مددکاران اجتماعی از شورای فرهنگ عمومی است.

وزارت بهداشت، در راستای اجرای طرح تحول سلامت و اتخاذ رویکرد اجتماعی شدن سلامت، باور دارد که با توسعه مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و نوین می‌تواند بار هزینه‌ای مشکلات اجتماعی در کشور را کاهش دهد و با افزایش انسجام اجتماعی، به ویژه در سطوح محلی، زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اجتماعی و فراگیری عدالت اجتماعی در کشور شود.

با تبریک سال جدید و این روز فرخنده به تمامی مددکاران اجتماعی کشور به ویژه همکاران سخت‌کوش و پرتلاش نظام سلامت، سربلندی و موفقیت تک تک عزیزان را از درگاه پروردگار توانا در همه مراحل زندگی خواستارم