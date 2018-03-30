  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز مددکار اجتماعی؛

توجه به مددکاری اجتماعی نوین منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد

توجه به مددکاری اجتماعی نوین منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد

وزیر بهداشت با اشاره به سیاست های این وزارتخانه در مسیر اجرای طرح تحول سلامت، توجه به مددکاری اجتماعی را در راستای کاهش هزینه ها مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر سیدحسن هاشمی آمده است: خجسته زادروز امام علی (ع)، اسوه جوانمردی و عدالت، در کشور ما، روز مددکار اجتماعی نام گرفته که ثبت آن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه دیرین مددکاران اجتماعی از شورای فرهنگ عمومی است.

وزارت بهداشت، در راستای اجرای طرح تحول سلامت و اتخاذ رویکرد اجتماعی شدن سلامت، باور دارد که با توسعه مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و نوین می‌تواند بار هزینه‌ای مشکلات اجتماعی در کشور را کاهش دهد و با افزایش انسجام اجتماعی، به ویژه در سطوح محلی، زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اجتماعی و فراگیری عدالت اجتماعی در کشور شود.

با تبریک سال جدید و این روز فرخنده به تمامی مددکاران اجتماعی کشور به ویژه همکاران سخت‌کوش و پرتلاش نظام سلامت، سربلندی و موفقیت تک تک عزیزان را از درگاه پروردگار توانا در همه مراحل زندگی خواستارم

کد مطلب 4260620
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها