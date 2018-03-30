به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی در این رابطه به خبرنگاران گفت: هر ساله مقام معظم رهبری با تعیین سیاست های کلان و شعار مشخص سال برای حرکت دولت و ملت چشم انداز پیش رو را معین و مشخص می کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری سالهاست با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و امسال هم با تعیین شعار خرید کالای ایرانی ضمن ایجاد امید در جوانان و ملت بزرگ ایران اسلامی حجت را بر همگان تمام کردند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی لرستان ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای تحقق شعار سال گفت: این بیان مقام معظم رهبری ضمن تعیین چشم انداز، افق بلند خود باوری و امید را در دلها به‌ویژه در میان نسل جوان ایجاد می کند.

حجت‌الاسلام غلامی ادامه داد: تاکید بر خرید کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری یعنی خط بطلان کشیدن به بیکاری جوانان، یعنی اشتغال ماندگار برای جوانان و یعنی تحکیم بنیان خانواده ها و مقابله با آسیب های اجتماعی.

وی خاطر نشان کرد: امروز هر ایرانی با خرید کالای ایرانی می تواند حامی و پشتیبان برای اشتغال زایی جوانان و خروج از این رکود اقتصادی باشد.