۱۶۰ مسجد لرستان میزبان مراسم معنوی اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه به خبرنگاران گفت: با توجه به این‌که مراسم معنوی اعتکاف امسال با فصل امتحانات دانشجویان و دانش‌آموزان تداخل ندارد پیش‌بینی ما براین است که با استقبال نسل نوجوان و جوان برای این مراسم معنوی مواجه باشیم.

وی افزود: سال گذشته ۲۰ هزار لرستانی که بیشتر آن‌ها جوانان بودند در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ درصد رشد جمعیت معتکفین را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام غلامی از برنامه‌ریزی این نهاد برای برگزاری باشکوه آیین معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: با برگزاری نشست‌های هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف این مراسم باشکوه خاص در مساجد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم معنوی اعتکاف در تعداد ۱۶۰ مسجد روستایی و شهری استان لرستان با اولویت مساجد جامع هر شهر و مساجد محله‌هایی که نماز جماعت با حضور بیشتر مردم اقامه می‌شود، برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام غلامی، ادامه داد: هم اکنون کار ثبت‌نام از افراد متقاضی برای شرکت در این آیین معنوی به دو شکل اینترنتی و حضوری در مساجد محل برگزاری اعتکاف در حال انجام است.