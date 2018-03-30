شهادت ۱۲ فلسطینی و زخمی شدن ۱۱۰۰ نفر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تظاهرات بازگشت در نوار غزه به ۱۲ نفر رسیده است.

بر اساس این خبر در پی هجوم نظامیان رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی تا کنون ۱۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۱۰۰ تن زخمی شده اند.

وزارت بهداشت نوار غزه از نهادهای امدادرسان خواست تا برای بیمارستان های نوار غزه دارو و تجهیزات بهداشتی و پزشکی ارسال کنند.

شبکه خبری المیادین گزارش داد که صدها فلسطینی موفق شدند حصار امنیتی در اردوگاه البریج در نوار غزه را برداشته و از آن عبور کنند.

در سال ۱۹۷۹ اعتراضات گسترده ای در اراضی اشغالی شکل گرفت و شهروندان فلسطینی به سیاست های رژیم صهیونیستی در مصادره اراضی فلسطینی اعتراض کرده بودند. در این تظاهرات که ۴۲ سال پیش رخ داده بود ۶ نفر از شهروندان عرب اسرائیل (فلسطینی هایی که در نوار غزه یا کرانه باختری زندگی نمی کنند) به شهادت رسیده بودند. امروز جمعه به مناسبت سالروز «روز زمین» تظاهرات فلسطینی ها با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» برگزار شده است.