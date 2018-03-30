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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

سرپرست اورژانس کشور:

نیروهای اورژانس به ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ ماموریت اعزام شدند

نیروهای اورژانس به ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ ماموریت اعزام شدند

سرپرست سازمان اورژانس کشور از انجام بیش از ۱۴۴ هزار ماموریت توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ در طرح نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند به تشریح ماموریت های نوروزی اورژانس پرداخت و گفت: انجام  ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ ماموریت از ۲۴ اسفند ۹۶ تا امروز، از جمله اقدامات اورژانس ۱۱۵ در طرح نوروزی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۵ درصد از این ماموریت ها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

کولیوند افزود: در حوادث ترافیکی، ۲۷۲۰۰ نفر از مصدومین به بیمارستان ها انتقال یافته اند.

وی گفت: در این مدت، بیش از یک میلیون و ۵۱۷ هزار نفر به اورژانس بیمارستان های دانشگاهی کشور مراجعه کرده اند که حدود ۲۲۵۰۰ عمل جراحی اورژانسی و ۱۶۲۰۰ عمل جراحی غیراورژانسی برای بیماران و مصدومین انجام شده است. 

کولیوند افزود: ۱۶۲۰۰ نفر در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند و بیشترین علت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها به ترتیب مربوط به مشکلات قلبی، تنفسی، گوارشی و مغزی است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، گفت: در مدت یاد شده، ۱۲۷۷ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی معدوم و ۸ هزار واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۸۰۰ واحد نیز به علت عدم رعایت موارد بهداشتی، پلمپ شده اند.

وی افزود: اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی با ۱۲۹ پرواز، توانست ۲۲۵ مصدوم را به بیمارستان ها منتقل کند که ۶۰ درصد از آنها فورا به اتاق عمل اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

کد مطلب 4260634
حبیب احسنی پور

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