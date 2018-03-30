نیروهای اورژانس به ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ ماموریت اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند به تشریح ماموریت های نوروزی اورژانس پرداخت و گفت: انجام ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ ماموریت از ۲۴ اسفند ۹۶ تا امروز، از جمله اقدامات اورژانس ۱۱۵ در طرح نوروزی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۵ درصد از این ماموریت ها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

کولیوند افزود: در حوادث ترافیکی، ۲۷۲۰۰ نفر از مصدومین به بیمارستان ها انتقال یافته اند.

وی گفت: در این مدت، بیش از یک میلیون و ۵۱۷ هزار نفر به اورژانس بیمارستان های دانشگاهی کشور مراجعه کرده اند که حدود ۲۲۵۰۰ عمل جراحی اورژانسی و ۱۶۲۰۰ عمل جراحی غیراورژانسی برای بیماران و مصدومین انجام شده است.

کولیوند افزود: ۱۶۲۰۰ نفر در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند و بیشترین علت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها به ترتیب مربوط به مشکلات قلبی، تنفسی، گوارشی و مغزی است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، گفت: در مدت یاد شده، ۱۲۷۷ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی معدوم و ۸ هزار واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۸۰۰ واحد نیز به علت عدم رعایت موارد بهداشتی، پلمپ شده اند.

وی افزود: اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی با ۱۲۹ پرواز، توانست ۲۲۵ مصدوم را به بیمارستان ها منتقل کند که ۶۰ درصد از آنها فورا به اتاق عمل اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.