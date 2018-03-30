اسکان بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر روز در مدارس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فارس، غلامعلی حق شناس در حاشیه بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان شیراز گفت :سال گذشته برای تجهیز مدارس استان فارس حدود ۳۶ میلیارد ریال هزینه شد که در این زمینه ۳۶ هزارو ۴۱۶ قلم جنس برای این مهم خریداری و بین مدارس توزیع شد.

وی گفت: استان فارس طی پنج سال گذشته همواره توانسته رتبه برتر کشور را درپذیرش واسکان مهمانان نوروزی در مدارس به خود اختصاص دهد و امسال نیز تا کنون این وضعیت ادامه دارد و تلاش می کنیم تا با ارائه خدمات مناسب به فرهنگیان عزیز سراسر کشور، این روند را تا پایان تعطیلات نوروزی حفظ کنیم.

قائم مقام ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزش وپرورش فارس در خصوص آخرین آمار اسکان مهمانان نوروزی گفت:تاصبح روز پنج شنبه ۹ فروردین ماه تعداد ۴۶۳ هزار و ۹۷۴ نفر در قالب ۱۲۸ هزار و ۸۸۲ خانواده ودر مجموع ۱میلیون و ۳۹۱هزار و ۹۲۱ نفر روز در مدارس واماکن متعلق به آموزش وپرورش فارس اسکان داده شده اند.

