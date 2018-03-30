جریمه یک میلیاردی متخلفان طرح ویژه نوروزی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی فارس، علی مبشری با اشاره به تشدید فعالیتهای گشت های مشترک بازرسی در سطح استان افزود: در شهر شیراز دو گشت مشترک و در شهرستانها نیز یک گشت مشترک با همکاری اتاق های اصناف ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و شبکه های بهداشت ، بازرسی از واحد های صنفی و مراکز ارائه خدمات به مسافرین نوروزی را بعهده دارند.

وی ادامه داد : بازرسی از رستورانها ، مراکز اقامتی ، پایانه های حمل و نقل ، فرودگاه ،آژانس های مسافرتی و ... در اولویت بازرسی هستند و در صورت مشاهده تخلف ، واحد متخلف با رای قاضی تعزیرات حاضر در محل جریمه نقدی خواهد شد.

عضو ستاد تنظیم بازار استان فارس اظهار کرد: هدف از این بازرسیها پیشگیری از وقوع تخلف می باشد که در این راستا به یک هزار و ۷۰۰ واحد صنفی تذکر داده شده است. ولی در صورت تشکیل پرونده ، برای اثر گذاری هر چه بیشتر ، پرونده متشکله در این طرح به شعبه ویژه ای ارجاع تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس تعداد پرونده های متشکله از ابتدای طرح نوروزی را ۳۵۰ فقره برشمرد و ادامه داد : از آنجایی که ما مردم را بهترین ناظر می دانیم ، تقاضا داریم شهروندان و مسافرین در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سامانه ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ تعزیرات گزارش تا نسبت به رسیدگی فوری به شکایات اقدام شود.