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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۰۰

داوران بخش فیلمنامه جشنواره فیلم پلیس مشخص شدند

هشت داور بخش مسابقه بزرگ فیلمنامه‌نویسی فیلم‌های بلند دومین جشنواره فیلم پلیس را قضاوت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه شاه‌حسینی، فریدون فرهودی، احمد مرادپور، علی‌اکبر قاضی‌نظام، حسین دامیار، محمدعلی باشه آهنگر، علیرضا کاظمی‌پور و عطا سلمانیان داوران بخش مسابقه بزرگ فیلمنامه‌نویسی فیلم‌های بلند دومین جشنواره فیلم پلیس هستند که کار بررسی فیلمنامه‌های رسیده به دفتر جشنواره را آغاز کرده‌اند.

تاکنون بیش از 230 فیلمنامه فیلم بلند سینمایی به دفتر دومین جشنواره فیلم پلیس رسیده است. در این دوره از جشنواره توجهی ویژه به فیلمنامه‌نویسی شده و هشت جایزه مهم با رقمی نزدیک به 50 میلیون تومان در بخش‌های مختلف به این رشته اختصاص یافته است. حسین خورشیدی مدیر بخش فیلمنامه‌نویسی جشنواره فیلم پلیس است.
کد مطلب 426064

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