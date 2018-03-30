به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افغانستان ماه میلادی اکتبر را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و محلی این کشور اعلام کرد حال آنکه منابع غربی نسبت به فراهم شدن شرایط لازم در چنین بازه زمانی کوتاهی تردید دارند.

گفتنی است این انتخابات با وقفه‌ای ۳ ساله در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار می‌شود و مقدمه‌ای خواهد بود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

دوره ۵ ساله پارلمان فعلی باید در سال ۲۰۱۵ به پایان می‌رسید حال‌آنکه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، بنا به دلایل امنیتی و عدم اطمینان از بروز تقلب، مدت آن را تا زمان حال تمدید کرد.