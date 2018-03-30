به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر جمعه طی تماس تلفنی با پدر شهید حججی به مناسبت ولادت امام علی(ع) و روز پدر ضمن تبریک این روز به وی گفت: شهید حججی و خانواده اش مایه افتخار اسلام و ایران هستند و ما به وجود شما به عنوان پدر این شهید بزرگوار می بالیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: شهید حججی با شهادت دلیرمردانه خود بهترین قدردانی را از پدر خود داشت و با شهادت خود درس مردانگی، ایثار و استقامت را به ما داد، تکریم پدران شهدا وظیفه مردم و مسئولین است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ادامه راه شهدا اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه می تواند انقلاب اسلامی را بیمه کرده و در توطئه های دشمنان را خنثی کند.

پدر شهید حججی نیز ضمن تشکر از خداوند متعال به خاطر چنین موهبتی از ابراز لطف نسبت به خانواده شهید تقدیر و اظهار کرد: امیدوارم خانواده شهید حججی و ملت ایران ادامه دهنده راه این شهید باشند.