به گزارش خبرنگار مهر، ارطغرول ساغلام عصر جمعه، پس از شکست تیمش در برابر تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در نشست خبری پس از بازی درباره روند این دیدار اظهار داشت: در این بازی نیز مثل چند بازی اخیر نیمه نخست را با نتیجه یک بر صفر واگذار کردیم ولی در نیمه دوم تلاش کردیم تا نتیجه را برگردانیم اما ذوبآهن از اشتباهات ما به خوبی استفاده کرد و کاری را که ما نکردیم ذوبآهن به خوبی انجام داد.
وی در ارتباط با تبعات این شکست ادامه داد: با توجه به شراط ایجاد شده ما نیاز داریم که بازی آینده مان را در برابر سپاهان با پیروزی طی کنیم تا این شرایط را تغییر دهیم و در لیگ بمانیم و اثرات این بازی را از بین ببریم که خوشبختانه ما تجربه این کار را داریم و امیدواریم به خوبی از پس آن بر آئیم.
سرمربی تراکتورسازی درباره شرایط این تیم افزود: با توجه به مصدومیت و محرومیتها که گریبانگیر تیم ماست، باید تلاش کنیم با کادر محدودتری کار خود را پیش ببریم.
وی به آغاز نیمفصل اشاره کرد و ادامه داد: نیم فصل برای ما با مشکل شروع شد و ادامه پیدا کرد و امیدوارم هرچه زودتر از این شرایط رها شویم.
ساغلام در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره عملکرد داوری بیانک رد: ما زمانی حق داریم از عملکرد داوری انتقاد کنیم که خودمان بدون نقص بازی کرده باشیم و حال که ما به اشتباهات خود اذعان داریم دیگر حق صحبت درباره داوری نداریم اما با این حال نیز من فکر می کنم نیازی به صحبت کردن در این باره نیست و همه، شرایط داوری را دیدند و متاسفانه این شرایط مدتی است گریبانگیر تیم ما شده است.
وی به عملکرد تیمش در بازیهای اخیر اشاره کرد و گفت: ما با توجه به امکاناتی که داریم تلاش کردیم بهترین نتایج را کسب کنیم و در ۱۰ بازی اخیر تنها در بازی با پیکان میتوان گفت بد بازی کردیم و در دیگر بازیها به طور کل بازی خوبی از خود نشان داده و میدهیم اما متاسفانه با این کادر محدود، قدرت حمله زیادی نداریم.
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