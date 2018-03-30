تراکتورسازی موقعیت زیادی نداشت/ برنامه تیم ملی با آرامش تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی عصر جمعه با تبریک ایام نوروز و نیز ولادت حضرت علی (ع) پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش در برابر تراکتورسازی تبریز در نشست خبری اظهار داشت: امیدوارم امسال بر خلاف سال گذشته که حوادث تلخ اتفاق افتاد، سال خوبی باشد. به نظر می‌رسد ما نوروز را تنها به این دلیل که یک سنت است برگزار می‌کنیم ولی در واقع عیدی در کار نیست چراکه وقتی مردم از لحاظ شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره در مضیقه و تحت فشار باشند در واقع عیدی در کار نیست.

وی درباره بازی در برابر تراکتور بیان کرد: ما برای بازگشت به جدول و آمادگی برای بازی سه‌شنبه در برابر الدحیل به پیروزی در این بازی نیاز داشتیم و بعد از یک باخت آسیایی و نیز تعطیلات عید، شرایط آرمانی را نداشتیم. در این بازی عملکرد تراکتور خوب بود ولی ما پیروز این دیدار شدیم و علی رغم عملکرد خوب تراکتورسازی، این تیم موقعیت چندانی نداشت.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به آمادگی این تیم توضیح داد: متاسفانه تیم‌های شهرستانی همه از مشکل مسافرت رنج می‌برند و به عنوان مثال همین تیم تراکتورسازی یک بار از تبریز به تهران، یک بار از تهران به اصفهان سفر کرده و دوباره برعکس و بعد از آن نیز یک بازی آسیایی در پیش خواهد داشت و به همین دلیل ریکاوری و اردوها برای تیم‌های شهرستانی دشوار است.

وی درباره دقایقی که این تیم در برابر تراکتورسازی دفاعی بازی کرد، گفت: گاهی ما باید فضا را در اختیار بگیریم و توپ را در اختیار حریف قرار دهیم تا از حملات حریف جلوگیری کرده و از ضدحملات استفاده کنیم و ذوب‌آهن با همین هدف اقدام به این کار کرد ولی به خوبی نتیجه نگرفت.

قلعه نویی درباره حواشی مربوط به تیم ملی و دعوت بازیکنان بیان کرد: نخست من از آقای کیروش به دلیل بالا بردن وزن فنی تیم ملی، بالا بردن وزن بین المللی تیم ملی و دستاوردهای ارزنده‌ای مثل راهیابی تیم ملی برای دومین بار پیاپی به جام جهانی تشکر میکنم اما امروز که نزدیک به ۸۰ روز به آغاز جام جهانی مانده، باید شرایط فعلی را تحمل کنیم و آرامش خود و تیم ملی را حفظ کنیم.

وی به نیاز تعامل مربیان با مربی تیم ملی تاکید کرد و افزود: به هر حال باشگاه‌ها برای بازیکنان ملی‌پوش هزینه کرده‌اند و ما نیاز داریم مربیان باشگاه‌ها با مربی تیم ملی تعامل مناسبی داشته باشند.

سرمربی ذوب آهن به ظرفیت‌های موجود در فوتبال ایران اشاره کرد و ادامه داد: ما تا چند دهه گذشته جام تخت جمشید را داشتیم که در حد بوندسلیگا بود ولی به دلایل مختلف در آن دهه‌ها حذف شد که این شرایط نیز بازیکنانی مثل علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و غیره در سطح بین‌الملل از ایران خوش درخشیدند و به جرئت می توان گفت ایران از لحاظ نیروی انسانی و پشتکار، ظرفیت خوبی دارد و باید روبه جلو کار کنیم.

وی با اشاره به برنامه تیم ملی ادامه داد: این برنامه مورد تایید آقای کیروش بوده است و من فکر می کنم باید به لیگ و مربیان داخلی احترام گذاشته شود و با آرامش برنامه چیده شود و حتی اگر لازم است، لیگ را تعطیل کنیم.

قلعه نویی درباره وضعیت اقتصادی باشگاه ذوب‌آهن نیز افزود: من از همه مجموعه ذوب‌آهن تشکر می کنم که در این شرایط که به جز چند تیم، همه تیم‌ها مشکل اقتصادی دارند ما تا پیش از عید پرداختی‌های خود را به ۶۰ درصد رساندیم و خوشبختانه این کار در بهبود شرایط باشگاه بسیار موثر بود.

وی درباره بازی در برابر الدحیل افزود: بازی روز سه‌شنبه در مقابل الدحیل یک بازی بسیار مهم است و امیدوارم همه ورزش‌دوستان اصفهانی به ورزشگاه بیایند و از تیم ذوب‌آهن حمایت کنند تا نتیجه خوبی را کسب کنیم.