شهادت ۱۲ نفر و زخمی شدن بیش از هزار تن/ استفاده از پهپاد در حملات

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت نوار غزه ضمن درخواست از نهادهای امدادی برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستان های غزه اعلام کرد که ۱۲ نفر در حمله نظامیان صهیونیست به شهروندان فلسطینی به شهادت رسیدند.

بر اساس این خبر در پی هجوم نظامیان رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی تا کنون۱۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۲۲۵ تن زخمی شده اند.

گزارش های رسانه ای حاکی است که نظامیان رژیم اشغالگر قدس برای سرکوب اعتراضات فلسطینی ها از پهپادهای نظامی برای شلیک گاز اشک آور استفاده کرده اند.

نظامیان رژیم اشغالگر قدس برای شلیک گاز اشک آور به سوی شهروندان معترض فلسطینی از پهپادهای نظامی استفاده کرده اند.

در جریان تظاهرات امروز جمعه فلسطینی ها در منطقه مرزی نوار غزه اسرائیل با هواپیماهای بدون سرنشین به سوی فلسطینی ها گاز اشک آور شلیک کرده است.

همچنین طبق گزارش های رسانه ای، در جریان اعتراضات بزرگ فلسطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری تا کنون هفت نفر در شرق نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده اند.

منابع پزشکی اعلام کرده اند که این افراد برای مشارکت در تظاهرات بزرگ بازگشت به مناطق نزدیک به مرز نوار غزه با اراضی اشغالی حرکت کرده بودند که به وسیله نظامیان اسرائیلی مورد هدف قرار گرفتند

بر اساس این گزارش توپخانه‌های رژیم صهیونیستی یک پایگاه متعلق به جنبش مقاومت اسلامی حماس در جنوب غزه را هدف قرار دادند.

طبق اعلام شبکه الجزیره، توپخانه‌های رژیم صهیونیستی ۴ گلوله به سمت پایگاهی از حماس در روستای «جحر الدیک» در جنوب شرق غزه شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که هزاران فلسطینی از صبح امروز در مرز غزه و نزدیکی فنس‌های امنیتی تظاهراتی به نام «راهپیمایی بازگشت» برگزار کرده‌اند.