«شنبه» روز عزای ملی در فلسطین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، فردا شنبه را در اراضی فلسطین روز عزای ملی اعلام کرد.

همچنین دولت فلسطین در بیانیه ای حملات رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی در راستای ممانعت از ریخته شدن خون شهروندان فلسطینی شد.

بر همین اساس صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، رژیم صهیونیستی و همه دولت های جهان را مسئول کامل جان شهروندان بی دفاع فلسطین دانست.

وی از جامعه بین المللی خواستار شکست سکوت و عدم اکتفا به محکومیت لفظی سرکوب معترضان فلسطینی و نیز مداخله فوری برای توقف جنایت های رژیم صهیونیستی شد.

شهروندان فلسطینی امروز جمعه به مناسبت روز زمین در مناطق مختلف فلسطین راهپیمایی کردند.

روز زمین به مناسبت۹ حوادث ۳۰ مارس ۱۹۶۷ است که در آن ۶ شهروند فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ در جریان اعتراض به مصادره بخش وسیعی از اراضی فلسطین به شهادت رسیدند.