گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه-ترکیه پیرامون مذاکرات آتی دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه این کشور روز جمعه در یک تماس تلفنی با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «با عنایت به مذاکرات آتی مقامات بلندپایه روسیه و ترکیه، وزرای خارجه دو کشور پیرامون شماری از موضوعات مربوط به روابط دوجانبه با یکدیگر بحث و گفتگو کردند».

لازم به ذکر است که هفته آینده در شهر «استانبول» ترکیه نشستی سه جانبه با حضور سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه پیرامون وضعیت سوریه برگزار می شود.