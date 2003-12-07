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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور تاييد كرد :

66 درصد روساي ستادهاي انتخاباتي كشور مشاركتي هستند

معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور وجود 66 درصد روساي ستادهاي انتخاباتي كشوراز حزب مشاركت را تاييد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر سيد محمود ميرلوحي معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور و رييس هيات بازرسي مركزي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي وجود 66 درصدي روساي ستادهاي انتخابات كشوراز حزب مشاركت را تاييد كرد و گفت: فرمانداران  بعنوان روساي ستاد انتخاباتي تعيين شده اند واين فهرست با ديد خاصي تعيين شده است.
ميرلوحي انتخاب فرمانداران  را براساس گرايش مردم دانست و گفت: فرمانداران درهياتهاي اجرايي كه يازده نفره هستند حضور دارند  بنابراين  تنها يك راي مي توانند داشته باشند و مشاركتي بودن آنان نمي تواند مشكلي ايجاد كند. 
ميرلوحي افزود: مهم بي طرف بودن فرمانداران و ناظران است كه بايد رعايت شود.
معاون حقوقي وزيركشور در خصوص برگزاري انتخابات رايانه اي گفت : اين امر مستلزم ابلاغ كد ملي و شماره ملي به كليه هموطنان واجد شرايط شركت در انتخابات است و در شرايط فعلي امكان پذير نيست.
ميرلوحي عمده مشكلات فعلي برگزاري انتخابات را شمارش آرا عنوان كرد و گفت: درانتخابات شوراها وانتخابات هفتمين  دوره مجلس شوراي اسلامي  سيستم  "ديتا اينتري"  را  تجربه كرديم و به نظر مي رسد مناسبترين سطح استفاده از رايانه در شرايط كنوني است.
وي هرگونه تعلل وزارت كشور در اين زمينه را رد كرد و گفت: وزارت كشور به كار خود مطمئن است و اجازه جابجايي يك راي را به هيچ عنوان نمي دهد.

کد مطلب 42607

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