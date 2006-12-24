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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

حضرت مسیح(ع) از پیشتازان برقراری عدالت الهی بودند

حضرت مسیح(ع) از پیشتازان برقراری عدالت الهی بودند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای سالروز میلاد پیامبر صلح و دوستی و محبت، خلیفة الله و کلمة الله حضرت عیسی(ع) را به همه آزادیخواهان و پیروان ادیان الهی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: حضرت عیسی (ع) که پیامبر صلح و رحمت و پیام آور و منادی آزادی و مهرورزی بر پایه توحید و عدالت بود تمامی ابناء بشر را به دین سراسر مهر الهی هدایت نمود. مشیت و سنت الهی بر این استوار بوده که بعثت انبیاء آغازی برای هدایت انسانها و رهنمون ساختن آنان از زشتیها و تعصبات آمیخته به جهل و نیکویی و دانایی و خردورزی باشد.

انبیاء الهی جملگی از حضرت آدم تا خاتم برای هدایت، تعالی و پیشرفت بشر و برقراری عدالت الهی و دعوت مردم به توحید مبعوث گشته و حضرت مسیح(ع) از پیشتازان این حرکت بوده اند.

در این اطلاعیه آمده است: حضرت مسیح(ع) با انجیل خویش که همان دستورات الهی، راه و رسم زندگی بهتر و بندگی خداوند سبحان است قوم خویش را که آماده و پذیرای توحید بودند به حقیقت و راستی هدایت نمود و براستی که جامعه مسیحیت در طول تاریخ این ندای الهی را به جان پذیرفت.

کد مطلب 426072

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