حضرت مسیح(ع) از پیشتازان برقراری عدالت الهی بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: حضرت عیسی (ع) که پیامبر صلح و رحمت و پیام آور و منادی آزادی و مهرورزی بر پایه توحید و عدالت بود تمامی ابناء بشر را به دین سراسر مهر الهی هدایت نمود. مشیت و سنت الهی بر این استوار بوده که بعثت انبیاء آغازی برای هدایت انسانها و رهنمون ساختن آنان از زشتیها و تعصبات آمیخته به جهل و نیکویی و دانایی و خردورزی باشد.

انبیاء الهی جملگی از حضرت آدم تا خاتم برای هدایت، تعالی و پیشرفت بشر و برقراری عدالت الهی و دعوت مردم به توحید مبعوث گشته و حضرت مسیح(ع) از پیشتازان این حرکت بوده اند.

در این اطلاعیه آمده است: حضرت مسیح(ع) با انجیل خویش که همان دستورات الهی، راه و رسم زندگی بهتر و بندگی خداوند سبحان است قوم خویش را که آماده و پذیرای توحید بودند به حقیقت و راستی هدایت نمود و براستی که جامعه مسیحیت در طول تاریخ این ندای الهی را به جان پذیرفت.