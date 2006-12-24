مرجع آمار در وزارت آموزش و پرورش مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان های آموزش و پرورش سراسر کشور موظف شده اند تا به منظور پیشگیری و اجتناب از انتشار و انعکاس آمارهای متفاوت و متناقض ، نیازهای آماری و شاخص های سالانه سازمان مربوط را به دفتر آمار ، برنامه ریزی و بودجه آموزش و پرورش اعلام کنند.

بر این اساس ، آمارهای اعلام شده در اطلاع رسانی ها نیز باید مستند به آمارهای منتشر شده از سوی این دفتر باشند.

طبق این بخشنامه طراحی فرآیند آمارگیری ، سیاستگذاری و برنامه ریزی ، راهبردی و نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت های آماری مشتمل بر جمع آوری ، پردازش و تولید ، بررسی صحت و دقت ، تحلیل و انتشار آمار در آموزش و پرورش نیز بر عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش است که دفتر آمار برنامه ریزی و بودجه یکی از زیر مجموعه های آن محسوب می شود.

همچنین انعکاس و ارایه هر گونه آمار به مراجع بین المللی صرفا از طریق دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه با هماهنگی و همکاری دفتر همکاری های علمی - بین المللی صورت خواهد گرفت.

در این بخشنامه تاکید شده است: سازمان های آموزش و پرورش و دفتر حوزه ستادی همکاری و هماهنگی لازم در زمینه مفاهیم واژه ها ، اقلام و طبقه بندی آمارهای آموزش و پرورش را با کمیته آمارها بخشی آموزش و پرورش در معاونت برنامه ریزی وتوسعه مدیریت به عمل آورند.