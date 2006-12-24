84 درصد روستاها از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، علی اکبر خورشیدی عصر امروز در جلسه کارگروه بهداشت ، درمان و تامین اجتماعی مازندران افزود: حداکثر ظرفیت آب روستاهای استان 120 میلیون متر مکعب است و کل مخازن زیر زمینی آب 540 میلیون متر مکعب است.
وی تصریح کرد: 300 حلقه چاه ، 580 دهنه چشمه ، 6 رشته قنات روستاهای استان را از لحاظ آب آشامیدنی تامین می کنند.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران ادامه داد: کلر زن برقی با 29 درصد مشترکین تحت پوشش ، 69 دستگاه کلر زن برقی با 71 درصد مشترکین تحت پوشش در روستاها نصب شده است.
خورشیدی خاطر نشان کرد: تا پایان امسال در همه روستاها کلر زن گازی نصب خواهد شد.
وی گفت: 84 درصد آب روستاها فاقد آلودگی و 1000 نمونه دارای آلودگی است.
به گزارش مهر ، در این جلسه همچنین اعلام شد شهرهای نور ، بابل ، ساری ، نشتارود ، آمل و رامسر برای احداث کشتارگاه صنعتی باید هر چه زودتر اقدام نمایند. متعاقب آن شهرهای دیگری که در مسیر آزاد راه هستند نیز باید در آنها کشتارگاه صنعتی احداث شود.
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