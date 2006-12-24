استقبال اتحادیه اروپا از دیدار ابومازن و اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیتا فررو - والدنر" در بیانیه ای که در بروکسل انتشار یافت، اعلام کرد: امیدوارم که این دیدار سرآغازی برای از سرگیری گفتگوها بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی باشد.

وی تاکید کرد: کمیسیون اروپا از همه ابتکارعمل ها که به از سرگیری روند صلح خاورمیانه کمک می کند، استقبال می کند و همچنین نشانه های آمادگی اسرائیل برای آزاد کردن مقادیری از حقوق گمرکی و مالیات های فلسطینی ها جهت برطرف کردن نیازهای انسانی دلگرم کننده است.

اولمرت و ابومازن پس از شش ماه شب گذشته با یکدیگر دیدار کردند.