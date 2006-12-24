اعتراض تماشاگران به عملکرد خداداد و قیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار عصر امروز تیم های ابومسلم خراسان و صنعت نفت آبادان که با شکست میزبان و حذف این تیم از گردونه رقابتهای جام حذفی همراه شد، تماشاگران مشهدی با سردادن شعارهایی به کادر فنی ابومسلم اعتراض کردند.

آنها ضمن انتقاد از نتیجه بدست آمده، خواهان کناره گیری خداداد عزیزی از مسئولیت فعلی در این تیم و همچنین برکناری مهدی قیاسی از سمت سرمربیگری ابومسلم شدند.

دراین اعتراضات تماشاگران ناراضی مشهد از مسئولین خواستند شرایط بازگشت اکبر میثاقیان که در ابتدای فصل جاری از سمتش استعفا داده است را به تیم ابومسلم فراهم کنند.

عصر امروز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تیم ابومسلم در ورزشگاه خانگی با نتیجه دو بر صفر مغلوب صنعت نفت آبادان شد. ضمن اینکه مهدی هاشمی نسب، سعید خانی و نورمحمدی از تیم ابومسلم با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.