به هر قیمتی خواستار کنترل قره باغ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای آرمنیا لیبرتی، علی اف دردیدار از جمهوری خود مختار نخجوان گفت که باکو با هرگونه اعطای وضعیت استقلال به ناگورنو- قره باغ مخالف است.

وی گفت که این مناقشه باید طوری حل شود که به عنوان منطقه ای خود مختار در داخل آذربایجان باقی بماند چرا که هیچگونه خودگردانی به این منطقه اعطا نمی شود.



علی‌ اف در سخنانش همچنین اظهار داشت که آذربایجان باید از نظر اقتصادی و نظامی پیشرفت بیشتری کند تا در مسایل مربوط به حل معضل قره‌ باغ وزنه ‌ای سنگین ‌تر از ارمنستان باشد.



رئیس جمهور در ادامه سخنانش با قدردانی از کشورهایی که سعی در حل مشکل قره‌ باغ دارند گفت: این مشکل ماست و ما خودمان باید آن را حل و فصل کنیم.

او همچنین تأکید کرد که بودجه نظامی آذربایجان در سال 2007 برابر کل بودجه دیگر بخش های کشور است و بیش از این نیز می ‌تواند باشد.

مشکل قره ‌باغ در سال 1991 و با اعلام خودمختاری این جمهوری آغاز شد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مدت پنج سال (1994-1988) بر سر کنترل منطقه ناگورنو - قره باغ؛ یعنی 145 هزار نفری که هریک ادعای مالکیت آن را دارند با هم جنگیدند که طی آن تعداد زیادی کشته و یک میلیون نفر بی خانمان شده اند لیکن در نهایت این منطقه در اختیار ارمنستان قرار گفت ولی این مسئله مورد شناسائی آذربایجان قرار نگرفت و از سال 1994 باکو این منطقه را اشغال شده از سوی ارمنستان قلمداد می کند .

گرچه در این منطقه آتش بس برقرار است اما دو کشور هنوز به طور رسمی در حالت جنگ به سر می برند و جمهوری آذربایجان بارها تهدید کرده است که در صورت عدم موفقیت مذاکرات صلح، دوباره جنگ را از سر خواهد گرفت .

همچنین اخیراً ارمنستان اقدام به برگزاری رفراندم در این منطقه برای الحاق کامل آن به خود کرده است اما این امربا مخالفت سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا، شورای اروپا و همچنین اتحادیه اروپا مواجه شده است و این سازمان ها مشروعیت این رفراندوم را رد کرده اند.