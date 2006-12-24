برگزاری جشنواره خوشنویسی زنجان با محوریت پیامبر اعظم (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) اعلام کرد جشنواره خوشنویسی زنجان در شش بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، نقاشیخط و خلاقیت و نوآوری در هنر خوشنویسی در ردههای سنی 10 تا 15، 16 تا 25 و 26 سال به بالا برگزار میشود.
آثار خلقشده با موضوع پیامبر اعظم (ص) نیز در بخش ویژه پنجمین جشنواره خوشنویسی استان زنجان بررسی و به نفرات برتر و برگزیده جوائزی اهدا خواهد شد.
پنجمین جشنواره خوشنویسی استان زنجان روز یازدهم اسفند 85 با محوریت سال پیامبر اعظم (ص) به همت انجمن خوشنویسان زنجان در فرهنگسرای اشراق شهرستان خدابنده برگزار میشود.
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