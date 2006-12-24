ارزش معاملات روزانه بورس فلزات تهران به بیش از 312 میلیارد ریال رسید

در روز یکشنبه در گروه فولاد، در پنج رینگ معاملاتی جداگانه مقدار ٢١ هزار و ٣٠٠ تن انواع تیرآهن و میلگرد به ارزش ١٢٦ میلیارد و ٤٣١ میلیون ریال به صورت سلف معامله شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب ٩٩/٨٣ و ٥٢/٤٠ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
همچنین در این روز ٢ هزار و ٦٠ تن انواع محصولات مسی در چهار رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش ١٢٦ میلیارد و ٦٧٢ میلیون و ٣٨٠ هزار ریال به صورت نقد داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ١٢/٨ و ٦/٤٠ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
در جلسه معاملاتی روز یکشنبه ٢ هزار تن شمش ١٠٧٠ هزار پوندی به ارزش ٥٨ میلیارد و ٩٠٠ میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ٨٩/٧ و ٨٨/١٨ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
در این روز در گروه محصولات روی و کنسانتره هیچگونه عرضهای صورت نگرفت.
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