ارزش معاملات روزانه بورس فلزات تهران به بیش از 312 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار این بورس در روز یک‌شنبه شاهد جمعا ‌٣١ هزار و ‌١٦٠ تن عرضه و در مقابل ‌٥٢ هزار و ‌٩٤٠ تن تقاضا بود.

در روز یک‌شنبه در گروه فولاد، در پنج رینگ معاملاتی جداگانه مقدار ‌٢١ هزار و ‌٣٠٠ تن انواع تیرآهن و میلگرد به ارزش ‌١٢٦ میلیارد و ‌٤٣١ میلیون ریال به صورت سلف معامله شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب ‌٩٩/٨٣ و ‌٥٢/٤٠ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز ‌٢ هزار و ‌٦٠ تن انواع محصولات مسی در چهار رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش ‌١٢٦ میلیارد و ‌٦٧٢ میلیون و ‌٣٨٠ هزار ریال به صورت نقد داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ‌١٢/٨ و ‌٦/٤٠ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در جلسه معاملاتی روز یک‌شنبه ‌٢ هزار تن شمش ‌١٠٧٠ هزار پوندی به ارزش ‌٥٨ میلیارد و ‌٩٠٠ میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ‌٨٩/٧ و ‌٨٨/١٨ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در این روز در گروه محصولات روی و کنسانتره هیچ‌گونه عرضه‌ای صورت نگرفت.